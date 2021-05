Oaxaca: Lo despiden de farmacia por ser homosexual

México.- Eusebio Acxel, un joven de 23 años de edad, fue despedido por ser homosexual de una farmacia de la cadena de Farmacias Similares en Oaxaca.

El joven que acusó ser despedido por ser homosexual de una farmacia de Oaxaca dice sentirse mal de ánimo al ser víctima de homofobia y discriminación.

En el marco del Día contra la LGBT+, Eusebio Acxel dijo que atendía un mostrador de una farmacia ubicada en la Villa de Etla, municipio de los Valles Centrales.

¿Qué pasó con el joven despedido de una farmacia en Oaxaca por ser homosexual?

A mediados de abril, en Twitter y Facebook circuló la historia de Eusebio Acxel, quien fue despedido por ser homosexual de una farmacia en Oaxaca.

El joven, quien se dijo víctima de discriminación y homofobia por parte de su jefa de trabajo, relató que ella lo despidió de manera injustificada.

Relató que desde el 15 de marzo de 2020, su primer día de trabajo, hasta su despido la dueña del lugar, Reyna Matilde, lo rechazó por sus preferencias sexuales.

Finalmente, lo despidió porque encontró falso faltante de 5 mil pesos en la caja, dinero que se descontó del sueldo del joven.

Se niegan a pagarle su liquidación tras despedirlo de farmacia

Un joven que trabajaba en una farmacia en Oaxaca y su jefa lo despidió por ser homosexual desde abril acusó que a la fecha no le han pagado su liquidación.

Tras hacerse viral su historia, Eusebio Acxel dijo a El Universal que luego ser despedido, la dueña le dijo: “Ojalá no te encuentren con moscas en la boca”.

Además, dice que su exjefa, Reyna Matilde, se niega a pagarle la liquidación y prestaciones que quedaron pendientes.

Para ello, el pasado 27 de abril, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCYA) se buscaban acuerdos entre ambas partes.

Pero en lugar de dialogar, Reyna Matilde insultó, humilló y ofendió al joven, a quien llamó ratero y amenazó con meterlo a la cárcel.

“No tengo dinero, no tengo empleo y me siento fatal (...) me siento un fracasado”, lamentó Eusebio Acxel al mencionado diario.

Acxel llamó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) o la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para que atiendan su caso.

Actualmente, continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).