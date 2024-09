El jefe de jefes de Chivas, Amaury Vergara, fue entrevistado para el canal de YouTube: Guardianes de la tradición. En el video, el presidente dijo muchas cosas, pero es posible que en una de ellas, haya lanzado un dardo a Chicharito Hernández.

Amaury Vergara comentó que se han equivocado sobre los jugadores que han fichado. Pero bueno, podemos pensar en Chicharito Hernández, y otros más. Así que vamos a hacer un recuento de estos futbolistas.

Además, dijo que el departamento encargado de fichar talentos, es dirigido por el director deportivo de Chivas. Recordemos que no hace mucho, este era Fernando Hierro, sin embargo se fue al futbol de Arabia con el Al-Nassr.

Así que el nombre que está a la cabeza es Juan Carlos Martínez Castrejo, y con base en su curriculum se ve que sabe lo que hace. Tiene la licencia de entrenador de la UEFA Pro, además tiene un doctorado en educación física y ciencia del deporte.

¿Brutal dardo de Amaury Vergara a Chicharito? “Nos hemos equivocado con jugadores que no rindieron”, confiesa

Como ya vimos, Amaury Vergara le lanzó un brutal dardo a Chicharito Hernández, o a otros, cuando se habló de los fichajes que ha traído a Chivas.

Esto dijo el presidente del Rebaño, Amaury Vergara: “Tenemos un gran plantel, un gran entrenador, un gran cuerpo técnico. Chivas siempre puede necesitar refuerzos, pero número 1, tienen que aportar una diferencia. Pero tenemos que darle oportunidad a la cantera también. "

En un momento le dijeron: “Chivas no se puede equivocar”, y esto contestó Vergara: “Nos hemos equivocado, yo asumo la responsabilidad. Hemos echo inversiones importantes con jugadores que no rindieron o que no dieron lo que tenían que dar.”

Los malos fichajes de la era de Amaury Vergara con Chivas: Chicharito Hernández, Alexis Vega y más

Amaury Vergara dijo que hubo jugadores que hubo jugadores que trajeron y que no rindieron en Chivas. Así que vamos a ver a quién se estará refiriendo.

Por supuesto, el primero que sale es Chicharito Hernández, aunque se debe decir que el Rebaño no gastó para traerlo de regreso, ya que llegó libre. En lo que sí gastó fue en su sueldo, y vaya que es alto.

Otro nombre es Alexis Vega, Chivas lo compró por 5 millones de dólares, y todos sabemos que no rindió de la mejor forma.

Si nombramos a Vega, tenemos que hablar de Uriel Antuna, el club invirtió 9 millones de dólares para traerlo y se destacó más por indisciplinas que por lo hizo en la cancha. Para acabarla de amolar, le tiró a las Chivas cuando se fue del equipo.