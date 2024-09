El delantero Fulham, Raúl Jiménez, podría traicionar al Club América si se va al Club Chivas. Aunque es una idea descabellada, algunos piensan que podría salvar al equipo rojiblanco.

En los últimos torneos de la Liga MX, los fichajes del Club Chivas no han cumplido con las expectativas y ya están pensando en quién sería el candidato ideal para fortalecer al equipo y Raúl Jiménez es uno de ellos.

El regreso del Chicharito Hernández resultó ser una mala decisión de la directiva pues desde que llegó al Rebaño Sagrado, el ex jugador del Real Madrid no ha aportado nada positivo.

Las Chivas no han hecho buenos movimientos en el mercado de fichajes por lo que ya están buscando nuevos talentos para conseguir el título.

Piden que Raúl Jiménez juegue en el Club Chivas

En el diario Récord, mencionaron que el problema que siempre ha tenido el Club Chivas es su delantera por lo que Raúl Jiménez sería el candidato perfecto para vestir los colores rojiblancos.

De acuerdo con el periodista, René Tovar, sumaría a Raúl Jiménez, delantero del Fulham en la Premier League, a las filas del Club Chivas para mejorar su ataque ofensivo.

Esto sería una traición para el Club América ya que hasta el mismo Raúl Jiménez comentó que si algún día regresa a la Liga MX sería solo con el equipo azulcrema.

Por otro lado, René Tovar mencionó que Henry Martín, del América, hubiera sido un buen fichaje para las Chivas a pesar de nunca pudieron convencerlo de jugar.

¡CHIVAS DEBERÍA IR POR RAÚL JIMÉNEZ! 👊🏻



“El problema de Chivas siempre es la delantera.” 🗣️ pic.twitter.com/dmaUXv4nUf — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 24, 2024

El presidente del Club Chivas habla sobre sus fichajes

Amaury Vergara, presidente del Club Chivas, reconoció en un podcast llamado ‘Guardianes de la tradición’ que han cometido errores en cuanto al fichaje de varios jugadores.

“Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar”, dijo Amaury Vergara.

“Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, porque la gente dice ‘ah, no quieres gastar dinero, te vale madre’. Al contrario, me importa tanto que cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo... porque también dicen ‘es que Amaury se mete’. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo”, agregó el presidente de Chivas.