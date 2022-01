Besos lenchos: La campaña para visibilizar que las lesbianas se besan y no afecta a nadie

Luego de que se diera a conocer un video donde una mujer le escupe a una pareja LGBT en calles de la Ciudad de México (CDMX), el grupo Marcha Lencha inició la campaña Besos Lenchos.

La campaña busca visibilizar que los besos entre lesbianas no afectan a nadie y menos son una mala influencia para los demás.

En entrevista para Así las cosas, Miztli Leal, miembro de Marcha Lencha y administradora de la Red de Madres Lesbianas, dijo que la población LGBT también tiene derecho a las demostraciones de afecto.

Recordó que, aunque el video no tiene audio, se dio a conocer que la mujer que agredió a la pareja lesbiana argumentó que un beso era una mala influencia para su hijo.

Por eso se decidió intervenir el lugar con fotografías de besos lenchos con frases como:

con la intención de contrarrestar la ideología de que las muestras de afecto de parejas de la población LGBT no son malas.

Con Besos Lenchos la agrupación Marcha Lencha quiso mandar un mensaje a la pareja agredida de solidaridad y mostrarles que no están solas.

Desde redes sociales, s olicitaron fotos de besos lenchos para poder intervenir el lugar donde la pareja sufrió la agresión como una muestra de protesta y concientización.

Asimismo, buscan replicar dicha acción en los lugares más concurridos de diversas ciudades para visibilizar el problema de discriminación y demostrar que no son una mala influencia.

Además, con el hashtag #BesosLenchos, decenas de personas han compartido su propia foto besando a su pareja para demostrar la solidaridad con la pareja y la comunidad.

Miztli Leal aseguró que toda la población LGBT sufre de discriminación social, por lo que se debe de dejar de pensar que los únicos afectados son quienes han sido agredidos y se encuentran en el foco público.

Recordó que recientemente se han visto casos en redes sociales como el de la pareja lesbiana que fue agredida por una mujer que, supuestamente aseguró que su beso era un mal ejemplo para los niños.

Así como el de la pareja gay que fue amenazada en el parque Six Flags por besarse con el pretexto de que iba contra las reglas de la convivencia familiar.

Sin embargo, aclaró que muchas otras parejas han sufrido discriminación, pero no tuvieron atención de los medios y cuestionó las acciones que el Estado realiza para proteger a las parejas cuya agresión no fue viral, para protegerlas.

“¿Qué pasa con las parejas que no están viéndose en medios?... lamentablemente estas situaciones que no se están viendo, no las están respaldando, justo por eso es que empezamos esta iniciativa de Besos Lenchos”

Miztli Leal, miembro de Marcha Lencha y administradora de la Red de Madres Lesbianas