Laverne Cox será la anfitriona de la alfombra roja en los People’s Choice Awards 2021

El próximo martes 7 de diciembre 2021 se llevarán a cabo la premiación a los People’s Choice Awards 2021, en donde Laverne Cox, ha sido anunciada como la anfitriona de la alfombra roja.

Laverne Cox será presentadora en los People's Choice Awards 2021 (Instagram)

Por medio de sus redes sociales, la actriz y la televisora E! encargada de los premios, dieron la confirmación de la noticia, pese a que se esperaba que Laverne Cox, tuviera su participación hasta el próximo año.

Con esto Laverne Cox, se coloca como una de las estrellas del momento, dando inicio a su colaboración como Host oficial de E! Entertainment para las alfombras rojas y premiaciones.

Recordemos que desde mayo pasado, se había anunciado que Laverne Cox formará parte de la televisora, en donde la actriz se dijo ‘muy emocionada y profundamente honrada de ser la anfitriona de la icónica cobertura.’

¿Cuándo serán los People ‘s Choice Awards 2021?

¿Cuándo serán los People ‘s Choice Awards 2021? Dicha premiación tendrá lugar el próximo martes 7 de diciembre en Santa Mónica, California , en la cual se premiará a lo mejor de la televisión, cultura pop, películas y música de este año.

Y como cada año, People ‘s Choice Awards 2021 se llevará a cabo en el Teatro Microsoft y será se transmitido en vivo por E! y NBC.

Asimismo, estos premios no los otorga la crítica especializada, sino el público que a través de su voto elige entre artistas, discos y películas, los mejores representantes de cada año según su opinión.

People's Choice Awards 2021 (Twitter)

Entre los nominados destacan las películas Black Widow, Dune, No Time to Die y Shang-Chi, mientras que en series se tiene a Cobra Kai, Loki y Wanda Vision, junto con Squid Game y The White Lotus.

Mientras que las personalidades nominadas, figuran las estrellas de cine Florence Pugh, Emma Stone, Chris Pratt, Daniel Craig y muchos más.

Además los latinoamericanos también se harán presente con las nominaciones de Kunno, Calle y Poché, Bad Bunny, entre otros