¿Daniel Bisogno se atrevió a mostrarse libre por consejo de su hermano? Alex Bisogno le habría recomendado querer a quién desee.

Desde hace varios años se ha especulado sobre las preferencias sexuales de Daniel Bisogno -de 51 años de edad-, luego de que se le ha visto cercano a varios jóvenes.

En medio de todas las especulaciones, Daniel Bisogno habría preferido guardar silencio, señalando que no tenía que dar explicaciones por lo que pasaba en su casa.

Sin embargo, en los últimos meses Daniel Bisogno se ha mostrado una faceta más abierta y ha mostrado aspectos de su vida privada.

Al respecto, Alex Bisogno -de 48 años de edad- confesó que fue él quien le recomendó a su hermano Daniel Bisogno ser libre sin importarle lo que las personas pudieran opinar.

Daniel Bisogno no regresó a Ventaneando; nueva crisis de salud lo tendría en terapia intensiva

En los últimos meses, Daniel Bisogno se ha enfrentado a varios problemas en salud que parece haber terminado con su trasplante de hígado.

Aunque Daniel Bisogno continúa ingresando constantemente al hospital, Alejandro Bisogno se ha mostrado confiado de que su hermano pronto podría superar sus problemas de salud.

Pese a que ha pasado momentos complicados de salud, Daniel Bisogno sorprendió a sus seguidores al abrir más detalles sobre su vida privada.

Y es que Daniel Bisogno se ha dejado ver con Charly Moreno, joven influencer con el que se ha rumoreado que mantiene una relación amorosa.

Al respecto, el hermano de Daniel Bisogno no dudo en confesar que él aconsejó al conductor de Ventaneando ser más libre.

En un video compartido por el canal de Michelle Rubalcava, Alex Bisogno confesó que él le dijo a Daniel Bisogno que se mostrará libre queriendo a quién desee querer.

“Se lo dije a él y se lo digo a todo el mundo, ya los tiempos han cambiado ya no podemos andar con esas fregaderas de está mal visto esto, no eso no lo hagas te van a criticar, vale gorro”

Alex Bisogno