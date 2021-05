La etapa de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid podría estar llegando a su final.

Según Fernando Burgos, periodista de Onda Cero, Zinedine Zidane comunicó al equipo previó al encuentro con el Sevilla, que su salida estaría próxima.

Es decir que al finalizar La Liga , pondría punto final a su estancia como dirigente de los merengues.

Aunque el contrato del francés tenga fecha hasta el 2022, el DT aseguraría que el ciclo ha terminado.

Fue durante una rueda de prensa, que el exfutbolista y ahora entrenador, habló sobre su futuro con los merengues y lo que ha sucedido.

“No sé qué va a pasar. Puede ocurrir de todo. Esto es el Real Madrid. No me veo más allá del día a día. Piensan que lo dejo porque me quito responsabilidad porque se complican las cosas. No es así. Yo lo que hago, lo hago a tope. Llega un momento en el que hay que cambiar porque es bueno para todo. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que tienes que ir por el bien de todos”

Zinedine Zidane