Yeferson Soteldo revienta a la MLS al decir que regaló un año de su carrera; jugó para el Toronto FC.

Yeferson Soteldo, último refuerzo de Club Tigres para este Clausura 2022, aseguró sentirse aliviado de haber vuelto a la Liga MX, después de desperdiciar un año en la MLS .

El venezolano detalló que, a pesar de que pudo regresar al futbol brasileño, se decidió por el Club Tigres debido a lo que el equipo representa en México y la Liga MX.

Y es que después de haber jugado en el Santos FC de Brasil , con buenas actuaciones, en 2021 fichó por el Toronto FC de la MLS, en donde no se sintió muy a gusto.

“Va a ser una revancha muy linda (jugar en Tigres)… Siento que regalé un año de mi carrera y aquí estoy de nuevo, vengo a competir, vengo a ser lo que era”, comentó Yeferson a Multimedios.

Yeferson Soteldo (OMAR MARTINEZ / MEXSPORT)

Yeferson Soteldo ya debutó con el Club Tigres

Yeferson Soteldo ya debutó con Club Tigres y ha jugado al momento 22 minutos repartidos en los duelos ante Mazatlán y Chivas.

Por ahora, Yerferson Soteldo continúa con el trabajo para entrar en la dinámica de sus compañeros y lo que pretende el técnico Miguel Herrera para el resto del Clausura 2022.

“Voy poco a poco luego de que estuve parado mucho tiempo por MLS, estuve de vacaciones, pero las paré para trabajar por las eliminatorias (con su selección de Venezuela) y no había hecho más”, añadió.

Yeferson Soteldo y sus antecedentes de malos pasos

En la misma entrevista con Multimedios Deportes, Yeferson Soteldo del Club Tigres contó que tiene algunos episodios negros en su vida y en su carrera, los cuales ha dejado atrás.

El venezolano señaló que “hay cosas que no he hecho bien, por no estar con la familia, por ser joven, pero todo eso se corrige”.

Soteldo también ha sido tachado de indisciplinado: “Voy a trabajar para no cometer más esas cosas y menos acá, vengo con muchas ilusiones”.