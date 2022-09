Si no marcaste este penal del tamaño del estadio y estando a unos metros de la jugada, con razón dices que ese no es penal. Jajajaja con que descaro te atreves a hablar de arbitraje. Posdata: @bofo_100_ mira el que según tu sabe de futbol, lo has de recordar muy bien. pic.twitter.com/MpdIDo3E3r