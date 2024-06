Alexis Vega regresó al Club Deportivo Toluca tras una fallida aventura por Chivas, donde los escándalos e indisciplinas destacaron más que sus actuaciones en la cancha. A la distancia, el delantero mexicano habló sobre su “rebeldía” en el Rebaño y cómo ésta lo llevó a dejar la institución.

Alexis Vega fichó con Chivas en enero de 2019 por alrededor de seis millones de dólares (más de 100 millones de pesos mexicanos). El delantero mexiquense mostró destellos, pero las indisciplinas fueron una constante en su aventura por tierras tapatías.

A pesar de que tuvo momentos bajos, la directiva de Chivas le brindó una segunda oportunidad y lo renovó en mayo de 2022 por dos años más. Sin embargo, su contrato finalizó unos meses antes, pues regresó a Club Deportivo Toluca a inicios del 2024.

A diferencia de Chivas, en Club Deportivo Toluca se ha mostrado más enfocado. Para el delantero sus tiempos de “rebeldía” quedaron atrás.

¿Por qué salió Alexis Vega de Chivas?

En entrevista con Azteca Deportes, Alexis Vega habló sobre su fallida etapa por Chivas y cómo “la rebeldía le pasó factura”.

“Cuando llegué a Toluca me enfoqué mucho. En Guadalajara tuve un tiempo de rebeldía, no trabajaba para mí y me pasó factura”, explicó el seleccionado mexicano, quien jugó cinco años para el club tapatío.

Vega reconoció que las indisciplinas le costaron su lugar en Chivas. Incluso, en octubre de 2023 fue separado de la plantilla, junto a Cristian Calderón, quien también abandonó la institución al finalizar el torneo Apertura.

En su nueva etapa con Club Deportivo Toluca, Vega se dijo “totalmente enfocado”. El futbolista le ha dado el valor necesario a la parte física, lo que consideró como “lo más importante, tanto para mi rodilla como para mí”.

"En Guadalajara tuve un tiempo de rebeldía y me pasó factura...". 🗣️



Alexis Vega se sincera con @medranoazteca y @OmarVV9 sobre su salida de Chivas. #LaSensaciónDelVerano pic.twitter.com/plV5ka2bPO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 24, 2024

Alexis Vega se volverá a ver con Chivas en el arranque del Apertura 2024

El último encuentro de Alexis Vega con Chivas terminó muy “calientito”. El atacante mexiquense marcó el gol que puso a soñar a Club Toluca con las semifinales, pero el VAR anuló el tanto y los festejos del seleccionado mexicano.

Vega tuvo varios conatos de bronca contra sus excompañeros de Chivas durante el partido de vuelta de los cuartos de final. Al final, el pase fue para los rojiblancos y Club Toluca tendrá una pequeña revancha en el arranque del Apertura 2024.

Chivas y Toluca se enfrentarán en la Jornada 1 del Apertura 2024 de la Liga MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Akron el próximo sábado 6 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).