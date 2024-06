La salida de Alexis Vega del Club Chivas no dejó muy buenas sensaciones, pues se fue en medio de muchas polémicas, y ahora, se reveló otra que tiene que ver con el Club América.

En redes sociales se compartió un video que sería la prueba que demostraría que Alexis Vega coqueteó con el Club América cuando era jugador del Club Chivas.

Lo más polémico es que todo esto sucedió en la previa de un Clásico Nacional, pero poco le importó al delantero de la Selección Mexicana, quien dijo algo que no le gustó nada a los aficionados del Rebaño Sagrado.

Alexis Vega coqueteó con el Club América cuando estaba en Chivas

En la previa del Clásico Nacional del Clausura 2023, Alexis Vega habría coqueteado con el Club América mientras defendía los colores del Club Chivas.

En un video que se se compartió en redes sociales, Alexis Vega afirmó que no se negaría a jugar con el Club América, aunque en ese momento era futbolista del Club Chivas.

“Es el caso de Oribe, estamos en una institución, pero puede llegar a ofrecer América y si no tengo otra opción para ir a jugar. Es como ustedes (los periodistas) están en una televisora y tienen oferta de otra, obviamente la van a tomar”, dijo Alexis Vega.

“Yo creo que es parte de nuestro trabajo, ¿para qué te digo que no voy al América?, y llega una oferta del América y ya no me quieren, yo tengo que ser profesional en todos los sentidos”, agregó el delantero de la Selección Mexicana.

¿Y ESTO? 😶



Sale a la luz video de Alexis Vega diciendo que no se negaría a jugar con el América mientras era jugador de las Chivas.pic.twitter.com/cs2jr8f1VS — Quinto Partido (@quintopartidoof) June 25, 2024

Club América buscaría fichar a Alexis Vega, exjugador de Chivas

Luego de salir de muy mala manera del Club Chivas, Alexis Vega estaría a punto de hacer la máxima traición a los aficionados del Rebaño Sagrado, pues podría ser la nueva incorporación del Club América.

En las últimas horas surgió el rumor de que Alexis Vega, exjugador del Club Chivas, podría salir del Deportivo Toluca para ser el refuerzo bomba del Club América.

Sin embargo, hasta el momento el Deportivo Toluca no ha recibido ninguna oferta formal por su futbolista, aunque eso podría cambiar en el transcurso del mercado de fichajes.