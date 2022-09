La rivalidad y el crecimiento de la MLS sobre la Liga MX volvió a quedar expuesta debido a la victoria del New York City sobre el Atlas FC.

El New York City, equipo de la MLS, sólo necesitó dos anotaciones para coronarse frente al Atlas FC de la Liga MX.

Los encargados de los goles fueron Alexander Callens y Maximiliano Morález.

El equipo de que dirige Diego Cocca no supo reaccionar ante dos goles prácticamente en los primeros minutos de cada tiempo.

Alexander Callens apareció al minuto 4, tras un error en la salida del portero de los Zorros, Camilo Vargas.

Con el 1-0 en el marcador ambos equipos se fueron a los vestidores, parecía que Atlas podría responder, pero arrancó la parte complementaria y la fiesta fue azul totalmente.

Los rojinegros se vieron superados en la zona defensiva, Maxiliano Morález al minuto 49 puso el 2-0 definitivo tras recibir un balón filtrado y prácticamente picarle el esférico a Vargas.

Los Zorros no se bajaron los brazos, pero no fue suficiente, no encontraron el área rival y pasaron los minutos hasta que llegó el silbatazo final.

El New York City se coronó en el Campeones Cup, una victoria más de la MLS sobre la Liga MX.

¿Cuántos partidos han perdido equipos de la Liga MX ante equipos de la MLS?

La reciente derrota del Atlas FC sobre el New York City volvió a sacar a la mesa de discusión la pregunta ¿La MLS ya superó a la Liga MX?

Tomando en cuenta que en los últimos enfrentamientos han sido los equipos de la Major League Soccer quienes celebran la victoria y alzan el título, mientras que los clubes de la Liga MX se van vestidor.

Estas son los partidos más recientes donde los equipos mexicanos han caído frente a los norteamericanos.

Campeones Cup 2022 - New York City 2-0 Atlas FC

All Star Game 2022 - MLS 2-1 Liga MX

Final Concachampions 2022 - Seattle Sounders 5-2 Club Pumas

All Star Game 2021 - MLS 1 (3)-(2) 1 Liga MX

Campeones Cup 2021 - Columbus Crew 2-0 Cruz Azul

Cuartos de final Concachampions - LAFC 2-1 Cruz Azul

Campeones Cup 2019 - Atlanta United 3-2 Club América

Semifinal Concachampions 2018 - Toronto 4-2 Club América

