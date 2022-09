No es un secreto que la MLS ha crecido mucho en diferentes aspectos, incluso hay quienes aseguran que ya superó a la Liga MX.

No obstante, la MLS hizo una exportación nunca antes vista de jugadores a Europa, lo que superó a la Liga MX.

Y es que los números no mientes, la MLS encabeza la lista con el mayor número de futbolistas cedidos a Europa desde el invierno hasta el verano del mismo año.

La MLS exportó un total de 72 jugadores, mientras que la liga Brasileirao se posiciona en el segundo puesto con un total de 67 jugadores.

La liga de Argentina (AFA) le sigue con 37, mientras que la Liga MX cayó hasta el octavo lugar con solo 11 futolistas.

MLS supera a la Liga MX (Foto: Twitter)

La MLS superaría a la Liga MX

Cabe recordar, que la Liga MX recientemente se midió ante la MLS en el Juego de Estrellas. Apenas van 2 ediciones del enfrentamiento y en los dos ha ganado la MLS.

Asimismo, la MLS fue superior en el valor de la plantilla. Y es que, de acuerdo con el sitio Transfermarkt, el equipo de la MLS tiene un valor de 2mil 244 millones de pesos.

Mientras que, el equipo de la Liga MX, ronda los 2 mil 225 millones de pesos.

Jugador del Club América tunde a la MLS

Brian Rodríguez exjugador de la MLS dejó claro que decidió venir a la Liga MX por el nivel de competencia, el cual es superior.

“La presión es algo normal por lo que exige el club, estoy muy contento de estar aquí. Me gusta muchísimo (la presión), fue una de las cosas para venir a un club tan grande, si no me quedaba tranquilo en Estados Unidos”, dijo para TUDN.

