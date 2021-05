México.- Ante el fracaso registrado en la presente temporada, el FC Barcelona se estaría planeando un cambio de DT, de modo que Ronaldo Koeman le dejaría su lugar a Xavi Hernández.

Tal como sugieren diversos rumores, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona , despediría a Ronald Koeman tras su fracasó en Champions League y en La Liga .

Justo ahí es donde entra Xavi Hernández, quien como jugador lo ganara todo en el conjunto culé, hecho que le permitió convertirse en un ídolo de la afición.

De acuerdo con diario Sport, la directiva blaugrana ya inició los contactos con el otrora mediocampista, que por ahora sigue siendo DT del Al Sadd de Catar.

Xavi Hernández arriba al FC Barcelona

Cabe señalar que Xavi Hernández fue captado en el aeropuerto de Barcelona, donde pasará sus vacaciones.

Sin embargo, llamó la atención que Xavi Hernández arribó a España con más de 10 maletas, lo que para muchos demuestra que llegó para quedarse.

Siguiendo con información de diario Sport, el joven director técnico aprovecharía su estancia en Barcelona para sellar su fichaje con el conjunto blaugrana.

Aunque antes deberá presentar el proyecto que elaboró con el fin de transformar las estructuras del primer equipo y de las fuerzas básicas del club.

Ernesto Valverde regresaría al FC Barcelona

En su arribo a Barcelona, Xavi Hernández aseguró no saber nada de los rumores que lo ponen como sustituto de Ronald Koeman.

Incluso hay quienes afirman que se habría negado a tomar al FC Barcelona, en ese sentido y según cadena Cope, Ernesto Valverde podría regresar al banquillo blaugrana.

No obstante, hasta ahora no hay nada oficial al respecto, pero lo que es una realidad es que la afición no está nada contenta con la gestión de Ronald Koeman, a quien se le escapó La Liga al dejar ir puntos importantes.