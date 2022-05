Xavi Hernández habla sobre Robert Lewandowski: “No será fácil pero es una opción”, dice el estratega culé.

El exjugador del FC Barcelona y actual técnico del equipo aseguró que si buscan que Robert Lewandowski sea el próximo refuerzo del equipo, pero será complicado.

Aunque dejó claro que no es sencillo negociar con el Bayern si esperan que Lewandowski se una a la plantilla de cara a la siguiente temporada.

“Es una de las posibilidades que pueda venir. Lo ha dicho él mismo que se quiere marchar, hay unas negociaciones de por medio y no será fácil con el Bayern, pero sí que es una de las opciones”, aseguró.

Robert Lewandowski (CHRISTOF STACHE / AFP)

Xavi Hernández sobre las bajas de jugadores

Xavi Hernández también habló sobre los jugadores que ya no estarán más en el equipo entre ellos se encuentran: Óscar Mingueza, Riqui Puig, Umtiti.

“Los jugadores han mostrado muy buena predisposición. Al final tengo que tomar decisiones, aunque sean duras. He ido de cara y les he dicho que aquí tendrán pocas oportunidades, que será difícil que participen y que serán más felices en otros lugares”, dijo.

Aunque, esperan que la renovación de Ousmane Dembélé, se pueda dar, dado que su contrato termina en junio.

Xavi Hernández sobre el desempeño del FC Barcelona

Pese a los últimos resultados, Xavi Hernández aseguró que han ido de menos a más y esperan romper la sequía de títulos que han acarreado en las últimas temporadas.

“Hemos ido de menos a más. Hemos competido en los momentos clave pero no nos ha dado. Había que ganar títulos. Sí que hemos mejorado en la segunda vuelta, pero no me pongo nota porque se diga lo que se diga se me criticará”, aseguró.

