Tras los disturbios en el partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors donde los policías provocaron la muerte de un fanático, agredieron a un camarógrafo que se encontraba reportando los hechos.

La violencia policiaca en el futbol de Argentina quedó plasmada en un video que circula en redes sociales, donde se observa como un oficial dispara una bala de goma a un camarógrafo de TyC Sports.

Sin miramientos, el elemento de seguridad cargó su rifle y disparó directamente sin importarle que estuvieran transmitiendo todos los sucesos en tiempo real.

Según reporta el medio argentino, el camarógrafo sufrió heridas graves tras recibir tres impactos de balas de goma por parte de los elementos de la policía en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Cabe destacar que los acontecimientos entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors han dejado hasta el momento un aficionado muerto de 57 años de edad.

ASÍ LA POLICÍA LE DISPARÓ A UN CAMARÓGRAFO DE TyC SPORTS



En medio del caos en La Plata, un policía le disparó a nuestro compañero Fernando Rivero. LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/nV0X23v6PI — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

Jugador de Gimnasia y Esgrima relata los horrores que vivió su hijo de 2 años en las tribunas

Una vez más, la barbarie del futbol en Argentina manchó el espectáculo y fiesta que supone ser este deporte para la gente que disfruta de verlo y platicarlo.

Leo Morales, jugador de Gimnasia y Esgrima, relató los horrores que vivió su hijo pequeño en las tribunas del Estadio Juan Carmelo Zerillo.

“De golpe empezó a llegar el gas pimienta...tengo un nene de 2 años y 6 meses, no podía respirar. Cuando llegué al vestuario me quebré, verlo tan mal me dolió” confesó Morales.

Las AFA ha declarado que el encuentro no se reanudará el próximo viernes 7 de octubre, decisión que Boca Juniors y Gimnasia han respetado.

"MI HIJO DE DOS AÑOS Y SEIS MESES NO PODÍA RESPIRAR."



Qué palabras de Leo Morales, jugador de Gimnasia tras los incidentes en el duelo ante Boca Juniors. 😳



(Vía @SC_ESPN ) https://t.co/2qrfDPuADC pic.twitter.com/1bdKfe5Q98 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) October 7, 2022

Futbol de Argentina: ¿Cómo va la tabla del torneo?

Atlético Tucmán | 44 pts. Boca Juniors | 43 pts.* Racing | 41 pts. Huracán | 40 pts. River Plate | 38 pts. Gimnasia y Esgrima | 38 pts.

