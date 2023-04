Hasta 60 mil pesos pagan futbolistas amateurs para cumplir su sueño de jugar profesionalmente, revela en entrevista con el periodista David Medrano, el exjugador Jorge Humberto Torres, con experiencia en Segunda y Tercera División.

“Sobre todo aquí en Guadalajara, yo ya lo viví en carne propia”, cuenta el Jorge Humberto Torres. “Hace poco estuve en un proyecto con unas personas con toda la buena intención, pero la parte económica cuando te metes no te alcanza” .

Pagar por un registro es la llave que abre las puertas a la fama que ofrece el profesionalismo. “El futbol ha caído en donde hay padres que apoyan y pagan para que su hijo juegue al futbol”, lamenta Jorge Humberto Torres.

Detalló que pagan su registro en un equipo. En Tercera División se les cobra un promedio de 7 mil a 10 mil pesos, mientras que en Segunda División desembolsan hasta 60 mil pesos ”.

Así que el estratega dijo que no le gusta prestarse a eso. “Entonces, cuando estás dirigiendo un equipo y que me digan que este muchacho ya pago, pero el muchacho no tiene nada de condición”.

Situación que lo ha orillado a dejar proyectos. “Decidí hacerme a un lado porque el futbol siempre lo vi diferente, lo vi como un proyecto de vida, nunca que yo pagara para jugar, pero hoy la realidad es esa”.

El Pistachito Torres y la realidad de muchos clubes de 2da y 3era donde los jugadores que no pagan, no avanzan. Este jueves en La Entrevista. pic.twitter.com/AxbqE4BWDo — david medrano felix (@medranoazteca) April 6, 2023

Hay otros casos parecidos

Hace poco el cantante Mane de la Parra compartió que él vivió un caso parecido al que cuenta el Negro Torres, diciendo que cuando estaba a punto de debutar en la extinta Primera A, su estratega le pidió una parte de su salario para poder jugar, algo que no estaba dispuesto a hacer.

Especificó que su técnico le pedía el 70% de su salario, situación que se le hizo muy rara, pero que confirmó con sus compañeros de equipo, quienes le confirmaron que ellos daban ese porcentaje.

Convertirse en futbolista profesional es un sueño acariciado por miles, tal vez millones de personas en el mundo, pero las oportunidades son escazas y a veces, solo el que tiene dinero para asegurar su lugar avanza hasta llegar al debut en un equipo de Primera División.

