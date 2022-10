Cristiano Ronaldo vive el peor momento de su carrera como futbolista profesional y la muestra es la terrible falla que cometió en el partido del Manchester United de la Europa League.

Fue en el duelo ante el Omonia de Chipre, donde Cristiano Ronaldo cometió una tremenda falla de cara al arco, por lo que muchos comienzan a asegurar que está acabado.

Corría el minuto 79 del encuentro, el cuadro inglés ganaba 2-1, cuando en una jugada Diogo Dalot pasó el balón a CR7, quien quedó completamente solo frente al marco.

El portugués definió de manera precipitada con pierna derecha y el disparo terminó estrellándose en el poste derecho de la portería.

Cristiano Ronaldo vive su peor inicio de temporada

No cabe duda de que Cristiano Ronaldo vive el peor momento de su carrera, ya no sólo porque sólo lleva u gol en lo que va de la temporada, sino además porque prácticamente no está jugando.

Y es que CR7 prácticamente ha sido relegado a la banca en los partidos de la Premier League, donde apenas ha disputado 207 minutos en siete partidos disponibles; no tiene goles.

En la Europa League es donde ha recibido más actividad, pues ha sido titular en los tres duelos que el Manchester United ha disputado hasta ahora; lleva 1 gol (de penal) y 1 asistencia.

Con la Selección de Portugal tampoco ha tenido los mejores números, aunque fue clave para lograr el boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la cual será su última.

¿Qué le pasa a Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo la ha pasado mal en los últimos meses, en realidad casi todo el año, y no sólo por temas deportivos, también personales.

Cabe recordar que en abril de este año, se dio a conocer que uno de los dos hijos que esperaba su pareja, Georgina Rodríguez, lamentablemente murió.

Este sin duda ha sido un tema que afectó anímicamente al futbolista portugués, que además no obtuvo los resultados esperados con el Manchester United.

Y es que CR7 buscó salir del equipo en el mercado de verano, pero al parecer ningún equipo lo quiso y se tuvo que quedar, incluso siendo suplente.

Se especula que Manchester United le podría dar salida en el mercado de invierno, una vez que termine el Mundial de Qatar 2022.

