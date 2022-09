El ex silbante Marco Antonio Rodríguez reveló una inédita anécdota sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial de Alemania 2006.

Los árbitros son privilegiados de ver y escuchar en primera fila lo que hacen y dicen los jugadores en los encuentros. Y así lo confirma la siguiente anécdota de el ex silbante mexicano Marco Rodríguez.

En entrevista para el canal de YouTube de Jorge Van Rankin y Juan Carlos Gabriel De Anda , el también conocido como Chiquimarco reveló el día que vio cuando mandaron a lesionar a Cristiano Ronaldo en el Mundial de Alemania 2006.

“En el partido de Países Bajos contra Portugal, en aquel entonces Cristiano Ronaldo ya era una sensación y sale lesionado por una patada durísima”, relató el hoy comentarista de TUDN.

“Cuando Cristiano va saliendo, veo a Marco Van Basten (DT de Países Bajos) riéndose, eso a mí nadie me lo cuenta porque estuve ahí, lo mandaron sacar a patadas”, contó el exsilbante en el programa SagaFut.

Chiquimarco: El Mundial es una guerra

El ex silbante Marco Antonio Rodríguez calificó las justas mundialistas como una guerra por la forma en la que se juega y no tanto como una fiesta.

“El que diga que la Copa del Mundo es romántica no sabe de futbol, es una guerra en la que hay que ganar”, agregó Chiquimarco.

“Ese partido (Países Bajos vs Portugal) se nos echó a perder, yo era el cuarto árbitro, es el de más tarjetas en un Mundial porque, si mal no recuerdo, fueron como 16 amarillas y cuatro rojas”, recordó el ex silbante.

Marco Antonio Rodríguez tuvo participación en 3 Mundiales (Mexsport)

Marco Antonio Rodríguez, polémico y mundialista

Marco Antonio Rodríguez, quien también ha probado suerte como director técnico, ha sido de los silbantes más recordados y polémicos del futbol mexicano.

Sin embargo, el ex silbante también ha hecho historia en mundiales. ‘Chiquimarco’ ha participado en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 .

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok