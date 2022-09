Dani Alves no dudó un segundo en aprovechar la oportunidad para elogiar a Cristiano Ronaldo, ahora que no existe una rivalidad al no estar en el FC Barcelona.

Y es que, el jugador de Club Pumas, Dani Alves aceptó en una entrevista con su compañero de equipo, Efraín Velarde que admira mucho a Cristiano Ronaldo.

“Particularmente, me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en el Barça vs Madrid, porque siempre parece que no puedes hablar, ahora que ya no estoy, sí puedo hablar”, dijo.

Asimismo, confesó que el astro portugués es un reflejo de que con disciplina todo se puede lograr y se puede competir con los mejores.

“Cristiano ejemplifica para todos nosotros, que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Él ejemplificó esto. Yo lo respeto muchísimo, hasta cuando yo jugaba contra él. Yo tuve la oportunidad de decírselo a él”, aseguró.

Dani Alves y su relación con Cristiano Ronaldo

Por otro lado, Dani Alves aceptó que su relación con Cristiano Ronaldo no era tan buena por la rivalidad que existe entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

“Hubo un tiempo donde yo intentaba saludarlo y él no me saludaba, se generó una polémica una vez. En un Balón de Oro, tuvimos un rifirrafe ahí, él no me saludó, pero por todo el ruido que se estaba generando afuera”, contó.

Aunque, el brasileño aceptó que tiene una gran admiración hacia el actual futbolista del Manchester United e incluso se identifica con él.

¿Cómo no voy a respetar a un tipo que ha conseguido todo a base de trabajo, a base de echarle huevos? Yo me identifico con él. Todo lo que hice en mi vida fue a base de eso”, concluyó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok