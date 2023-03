Santiago Giménez emocionó a todos con el gol que marcó con el Feyenoord el pasado jueves 16 de marzo en contra del Shakthar Donetsk en los octavos de final de la Europa League.

Sin embargo, la mejor reacción la tuvo el Chaco Giménez tras ver marcar a su hijo el primer gol en la brutal paliza que el Feyenoord le propinó al Shakthar Donetsk el día de ayer.

A través de un video compartido en redes sociales, se puede escuchar el efusivo y emocionante festejo del ex futbolista de Cruz Azul y el CF Pachuca por el tanto de Santiago Giménez.

El Chaco gritó con mucha euforia luego de ver a su hijo poner en ventaja a la escuadra neerlandesa ante los ucranianos con tan solo 9 minutos de haber iniciado el partido.

Así celebró el Chaco Giménez el gol del Bebote en la Europa League#FeyenoordShakhtar #Feyenoord#SantiagoGimenez pic.twitter.com/FgskeDAj35 — Soy Futbol (@_SoyFutbol_) March 16, 2023

Santiago Giménez está a un gol de alcanzar el primer lugar en la tabla de goleadores de la Europa League

Santiago Giménez ha tenido una temporada extraordinaria con el Feyenoord en la Europa League, donde está a tan solo un gol del primer lugar en la tabla de goleadores de este año.

Marcus Rashford, delantero del Manchester United, es quien ocupa el sitio de honor con 6 tantos convertidos hasta el momento, mientras que el Chaquito registra 5 .

Sin embargo, la diferencia entre Marcus Rashford y Giménez, es que el mexicano tiene un mejor promedio de anotación que el atacante inglés de los Red Devils.

El ex ariete de Cruz Azul está demostrando el garrafal error que Gerardo Martino cometió al no llamarlo para el Mundial de Qatar 2022, o bien, dejando entrever sus verdaderas intenciones como ex técnico del Tri.

Santiago Giménez y el Feyenoord si instalan en cuartos de final de la Europa League. (Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP / ANP / AFP)

Feyenoord: Cuándo juega su próximo partido Santiago Giménez

Jornada 26 de la Eredivisie

Ajax vs Feyenoord

Domingo 19 de marzo a las 07:30 hrs.

Amsterdam Arena

