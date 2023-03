El Manchester United sufrió la peor goleada en su historia , de parte de uno de sus máximos rivales.

El Liverpool FC goleó 7-0 al Manchester United, en juego de la Jornada 26 de la Premier League de Inglaterra.

No se esperaba este marcador en el partido disputado en el Anfield Stadium.

Los goles del cuadro dirigido por el alemán Jurgen Klopp, fueron marcados por Cody Gakpo en dos ocasiones (43′ y 50′); dos más de Darwin Núñez (47′ y 75′); dos más del egipcio Mohamed Salah (66′ y 83′) y el brasileño Firmin, quien cerró la cuenta (88′).

Con este marcador, los Reds volvieron a meterse en zona de Europa, al quinto puesto, con 42 unidades, mientras que el Manchester, a pesar de todo, es tercero en la clasificación con 49.

El torneo inglés lo lidera el Arsenal con 63 puntos.

La peor humillación al Manchester United

La goleada que le infringió el Liverpool FC al Manchester United, es la peor de la historia del equipo de los Diablos Rojos en su historia.

Anteriormente, el United había recibido goleadas , pero no de este tipo:

Manchester City 6 – 1 Manchester United, temporada 2011-2012.

Tottemham 6 -1 Manchester United, temporada 2020-2021.

6 -1 Manchester United, temporada 2020-2021. Ipswich Town 6 -0 Manchester United, temporada 1979-1980.

Chelsea 5 – 0 Manchester United, temporada 1999-2000.

Arsenal 5 – 0 Manchster United, temporada 1936-1937.

¿Qué dijo el técnico del Manchester United?

Arne Slot, técnico del Manchester United, no puso pretextos acerca de lo que sucedió en la cancha, donde su equipo sufrió ante el Liverpool FC, la peor goleada de su historia.

“No tengo una explicación de lo que sucedió. En la primera mitad teníamos bastante control. En la segunda mitad, al comienzo, regalamos dos goles. Ya no había equipo. No había al plan, sólo 11 individuos en la cancha”, dijo Arne Slot.

Mencionó que sus jugadores, no fueron profesionales: “He dado mi opinión a los jugadores. No fue profesional lo que sucedió. Siempre tienes que mantenerte unido como equipo. No hicimos eso. No hubo disciplina”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok