Santiago Giménez y el Feyenoord se verán las caras ante la Roma de José Mourinho dentro del marco de los cuartos de final de la Europa League, en búsqueda de la gloria.

El Feyenoord de Santiago Giménez accedió a la siguiente ronda con un aplastante resultado frente al Shakthar Donetsk el pasado jueves 16 de marzo, con anotación incluida del mexicano.

Por otro lado, la Roma y José Mourinho liquidaron la serie en contra de la Real Sociedad desde la ida, por lo que el enfrentamiento de ayer fue mero trámite para ellos.

La ida se jugará en el Stadion Feijenoord de los Países Bajos el próximo jueves 13 de abril, mientras que la vuelta tendrá como escenario el Estadio Olímpico de Roma, el jueves 20 del mismo mes.

El Chaquito y compañía buscarán continuar con el ritmo que les ha caracterizado durante la competencia, y que los tiene muy cerca de alcanzar un nuevo título para sus vitrinas.

Santiago Giménez y el Feyenoord si instalaron en cuartos de final de la Europa League. (Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP / ANP / AFP)

Santiago Giménez está a un gol de alcanzar el primer lugar en la tabla de goleadores de la Europa League

Santiago Giménez ha tenido una temporada extraordinaria con el Feyenoord en la Europa League, donde está a tan solo un gol del primer lugar en la tabla de goleadores de este año.

Marcus Rashford, delantero del Manchester United, es quien ocupa el sitio de honor con 6 tantos convertidos hasta el momento, mientras que el Chaquito registra 5 .

Sin embargo, la diferencia entre Marcus Rashford y Giménez, es que el mexicano tiene un mejor promedio de anotación que el atacante inglés de los Red Devils.

El ex ariete de Cruz Azul está demostrando el garrafal error que Gerardo Martino cometió al no llamarlo para el Mundial de Qatar 2022, o bien, dejando entrever sus verdaderas intenciones como ex técnico del Tri.

Feyenoord vs Roma: Datos del partido

Cuartos de final Europa League

Feyenoord vs Roma

Jueves 13 de abril a las 10:45 hrs.

Stadion Feijenoord

