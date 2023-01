Carlos Salcedo, polémico siempre, esta vez decidió tomar un nuevo reto y ese es el de rapear.

El defensor Carlos Salcedo del FC Juárez acaba de lanzar una canción de rap en la que efectivamente es el protagonista del video también, mismo que fue lanzado en la plataforma YouTube.

De inmediato la canción se hizo viral y se agregó a los capítulos extra cancha que el apodado Titán ha pasado en su carrera como futbolista profesional, sobre todo en México.

¿Qué dice la canción de rap de Carlos Salcedo?

Para nada es un género que podríamos considerar tranquilo, pues la canción de rap de Carlos Salcedo está algo fuerte.

Y esto anterior se puede confirmar desde el coro de la canción que dice: “Mis goles los grita tu hermana”.

La canción lleva por nombre Titán, apodo del futbolista ex del Club Chivas.

En otra parte de la letra menciona el aprecio que la gente “del barrio” le tiene.

“Salí del Olimpo, yo soy un titán repartiendo estilos, tengo varios. De los jugadores más buscados en México, gané el cariño del barrio”, canta el ex seleccionado nacional mexicano.

Y entonces salen unas frases contundentes:

Me dijeron sé humilde, pero ser humilde no deja dinero. Cabrón tengo prisa y yo ya no te espero. El dinero llamo y eso va primero que los cueros”, se puede escuchar.

El video fue grabado en las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, sitio en el que el defensa vive desde que arribó al cuadro de los Bravos.

Carlos Salcedo en el FC Juárez

Desde hace algún tiempo y tras no continuar en el Club Tigres, Carlos Salcedo encontró acomodo en FC Juárez, equipo que en algún momento fue dirigido por el Tuca Ferretti.

El Titán se mantiene en esa institución, pese a que se ha rumorado que para este Clausura 2023 buscaba cambiar de club.

