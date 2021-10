Luego de que Tom Brady comandara el triunfo de Tampa Bay Buccaneers de 28-22 sobre Philadelphia Eagles en el comienzo de la Semana 6 de la NFL , un aficionado arremetió contra él y hasta le recordó a su mamá.

Los jugadores se dirigían al vestidor, cuando varios aficionados comenzaron a gritar y tomar video de sus ídolos. Sin embargo, resaltó que un aficionado no elogió a uno de los jugadores estrellas, Tom Brady, sino que lo insultó:

“Ching*s a tu madre pinch* Brady”, se escucha en el video. El jugador no volteó y parecía estar concentrado en seguir su camino.

Leonard Fournette, fue la figura de Tampa Bay pues ejecutó dos anotaciones por la vía terrestre para finalizar con 127 yardas totales y sin duda fue parte esencial en el triunfo de su equipo.

Tom Brady y su destacada trayectoria

Tom Brady lleva una trayectoria implacable en la NFL, suma siete anillos y a sus 44 años de edad parece estar en un buen momento; él mismo admite que seguirá en los campos de futbol por mucho tiempo más y su retiro no está cerca.

Actualmente, su equipo, Tampa Bay Buccaneers se coloca en la primera posición con un solo duelo perdido y Tom Brady es pilar fundamental en cada una de las victorias.

Aunque, prendió las alarmas por una lesión en la mano derecha, el jugador demostró que su capcidad física es inquebrantable y volvió a brillar en cada uno de los duelos.

Por ello, Tom Brady consideró que podría seguir jugando hasta 10 años más, pues su condición física no sería un impedimento, aunque aceptó que no lo haría porque prefiere dedicarle tiempo de calidad a su familia.

“Literalmente podría jugar hasta los 50 o 55 años si quisiera. No creo que lo haga, obviamente. Pero mi cuerpo físico no será el problema. Creo que será que me estoy perdiendo demasiado de la vida con mi familia”.

Tom Brady jugará ante los New England Patriots por primera vez en su carrera. (HARRY HOW / Getty Images via AFP)

Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers

El año pasado, se hizo oficial el fichaje de Tom Brady con Tampa Bay Buccaneers por dos años y una jugosa cantidad de dinero, pues pagaron más de mil millones de pesos por el jugador.

Su debut se dio en septiembre del mismo año de su llegada (2020) e inició con el pie derecho, pues en dicho partido logró concretar la mayoría de los pases, logró dos touchdown, dos intercepciones y un touchdown de carrera.