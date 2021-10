El Tottenham Hotspur Stadium de Londres es uno de los más impresionantes del mundo y para muestra el proceso de transformación para albergar un partido de la NFL.

Fue a través su cuenta de Twitter para el Reino Unido (UK) donde la NFL publicó un video en donde se puede apreciar, a detalle, la espectacular transformación del inmueble.

En el video, de poco más de 30 segundos pero en cámara rápida, se pueden ver todos los procesos tecnológicos para que un estadio de futbol soccer se convierta en un emparrillado.

Quizá uno de los detalles que más llama la atención es cómo el campo de futbol prácticamente se “rompe” en tres partes para dejar paso a un nuevo terreno de juego.

La transformación del estadio del Tottenham para recibir la NFL. ¡Fantástico!



pic.twitter.com/459u7Ork7v — Ciro Procuna (@cprocuna) October 9, 2021

¿Qué equipos de la NFL jugarán en Londres esta temporada?

La NFL reanuda su actividad internacional luego de no hacerlo durante el 2020 por la pandemia del coronavirus, y Londres es la ciudad elegida.

Como ha sido en los últimos años, la capital inglesa albergará dos juegos de temporada regular de la NFL con el objetivo de seguir ganando adeptos en territorio europeo.

En esta ocasión serán dos partidos los que se llevarán a cabo: Atlanta Falcons vs New York Jets este domingo 10 de octubre y Jacksonville Jaguars vs Miami Dolphins el domingo 17 de octubre.

Londres albergará dos partidos de la NFL esta temporada (@NFLUK )

NFL gana cada vez más aficionados en el Reino Unido

La estrategia de la NFL de internacionalizarse, comenzando con el Reino Unido, les ha funcionado a la perfección, pues cada vez tienen más aficionados en estos países.

Cabe recordar que la NFL llegó a un acuerdo de 10 años para albergar juegos oficiales en Londres, concretamente en la casa del Tottenham Hotspur.

El Tottenham Hotspur Stadium albergará partidos oficiales de la NFL (Kirsty Wigglesworth / AP)

Por su parte, David Tossell, director de asuntos públicos de la NFL Europa, reveló que la audiencia británica para partidos de la NFL, en especial del Super Bowl, ha subido considerablemente.

“La temporada pasada, la audiencia promedio de Sky Sports para los juegos de la NFL en vivo aumentó en un 34%, mientras que el Super Bowl de febrero atrajo a más de cuatro millones de espectadores en la BBC y Sky, el más visto en 30 años” David Tossell. Director de asuntos públicos de la NFL Europa

La NFL quiere seguir expandiendo sus fronteras, pues después de realizar partidos oficiales en Ciudad de México y Londres, ahora quiere hacerlo en una ciudad de Alemania.

El proceso para que se lleve a cabo ya está en marcha y ya habría tres ciudades finalistas para que el partido de temporada regular se juegue en la temporada de 2022.

¿Por qué no hubo partido de NFL en la Ciudad de México?

Cuando la NFL anunció que jugaría dos partidos de temporada regular en Londres, los fans mexicanos se preguntaron por qué no lo harían en la Ciudad de México.

La respuesta de la NFL es que se sentían mucho más cómodos con la política de salud del Reino Unido en la batalla contra la pandemia del coronavirus.

Es por eso que México se quedó, por segundo año consecutivo, sin partido de NFL, pero todo parece indicar que el mejor futbol americano volverá al país en 2022.