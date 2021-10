Víctor Manuel Vucetich dio su primera entrevista después de ser destituido como técnico de Chivas y sus palabras no gustarán nada a los fans del Rebaño, pues habla del Club América.

En entrevista con Miguel Arizpe, Víctor Manuel Vucetich aseguró que los cuatro equipos llamados “grandes” del futbol mexicano lo son por lo que han logrado a lo largo de su historia.

Sin embargo, ‘Vuce’ señaló que el Club América es el único grande que se ha mantenido como tal en los últimos años, a diferencia de Chivas, Cruz Azul y Pumas.

Al ser cuestionado sobre si se atrevería a tomar la dirección técnica del Club América, Víctor Manuel Vucetich, mejor conocido como el ‘Rey Midas’ no dudó en su respuesta.

El experimentado entrenador mexicano aseguró que, sin ningún tipo de duda, tomaría las riendas de las Águilas, pues los directores técnicos tienen que ser “profesionales”.

“Si claro (que dirigía al América). Nosotros (directores técnicos) somos profesionales, porque si no somos profesionales no podemos ir a cualquier equipo”, indicó en la entrevista.

Víctor Manuel Vucetich fue muy poco querido por el aficionado de Chivas durante su paso por el Rebaño Sagrado y así se lo hacían saber cada 15 días.

Sobre el tema de los aficionados de cuadro rojiblanco, Vucetich cuestionó la capacidad de análisis de las personas que le gritaban en el estadio.

“Es increíble. Cuando hay gente, que está a tus espaldas... Mientras estás de espaldas, te está gritando; cuando volteas, se queda callado. Tú ves y dices ‘¿Qué probabilidad tiene de conocimiento esta persona?’ No le ves ninguna probabilidad que tenga capacidad para hacer un análisis de lo que haces. No sabe, grita por gritar y punto”

Asimismo, señaló que en muchas ocasiones, existen manipulaciones por parte de representantes hacia los aficionados para que griten y se manifiesten contra el entrenador.

“Te da coraje porque no hay un análisis. Es decir, dame argumentos de lo que estás haciendo, por qué lo estás diciendo. No hay argumentos como para poder gritar, es nada más un coraje o hay también una manipulación, son cosas que me han pasado anteriormente. Pueden ser manipulaciones de representantes, que pueden buscar aliados con algunos aficionados: les ofreces algunos refrescos, unas entradas y con eso empiezan a gritar”.

Víctor Manuel Vucetich