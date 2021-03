La nadadora Vianney Trejo denunció acoso sexual tras compartir un video en TikTok en el que presumió sus trajes de baño.

La nadadora mexicana Vianney Trejo, campeona paralímpica, denunció acoso sexual luego de que compartiera un video en la red social TikTok en donde presumió sus trajes de baño y el cual fue sexualizado por varios usuarios que le hicieron comentarios inadecuados.

En el video, que ya tiene más de 600 mil reproducciones , Vianney Trejo aparece mostrando algunos de sus nuevos trajes de baño; no obstante, en los comentarios recibió diversas faltas de respeto, las cuales decidió denunciar.

“Fueron comentarios que se me hicieron una falta de respeto y no solamente a mi persona, sino a todas las mujeres, porque yo hice ese video con el afán de mostrar mis trajes de baño, de divertirme, pero no hice un baile para que la gente lo sexualizara de esta forma y me encontré comentarios desde ‘cuántos likes para que lo hagas de espalda’, ‘me hiciste terminar con sólo verte’, ‘yo sí te pondría en cuatro’” Vianney Trejo. Nadadora paralímpica

Vianney Trejo, sorprendida por la cantidad de faltas de respeto

La multimedallista paralímpica compartió un video en su cuenta de Instagram donde explicó la situación que vivió en las últimas horas, en la que sólo quería divertirse subiendo un video en TikTok y que sólo obtuvo comentarios machistas y múltiples faltas de respeto.

Al respecto, Vianney Trejo se mostró sorprendida no sólo por la cantidad de faltas de respeto, sino también de parte de quien venían, pue señaló que varios de los usuarios que lo hicieron cuentan con una foto de perfil al lado de su esposa o hijas.

“Es realmente increíble la falta de respeto que hay hacia las mujeres y algo que me sorprendió fue que muchísimas personas que me hicieron ese tipo de comentarios, en su foto de perfil tenían una foto con su hija, con su esposa, una mujer al lado” Vianney Trejo. Nadadora paralímpica

Paola Sánchez manda mensaje de apoyo a Vianney Trejo

Vianney Trejo recibió muchos mensajes de apoyo tras denunciar el acoso sexual dl que fue víctima en TikTok. Una de las que le manifestó su apoyo fue Paola Espinosa, medallista olímpica.

“Querida Vianney Trejo, eres admirable en todos los sentidos, que nada ni nadie apague tu luz. Eres muy valiente al denunciar estas agresiones que no mereces tú ni nadie. Eres una campeona, te quiero y te admiro” Paola Espinosa