De acuerdo con Amaury Vergara, dueño de las Chivas, la Liga MX buscaría comprar 5 mil vacunas para inocular a los futbolistas y a sus familias.

México.- La Liga MX buscaría adquirir aproximadamente 5 mil vacunas contra el coronavirus en aras de inmunizar a los jugadores de la Primera División y de otras categorías, así como a sus familias.

De acuerdo con lo expuesto por Amaury Vergara, dueño de las Chivas , en entrevista con Marca Claro, la Liga MX y los dueños de los clubes han sostenido pláticas con las autoridades sanitarias federales en aras de comprar las 5 mil vacunas .

“Han habido discusiones respecto a las posibilidades de cómo podríamos nosotros, desde la liga y el conjunto de dueños de los equipos, buscar adquirir un número aproximado de cinco mil vacunas, si no me equivoco, algo por el estilo. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e incluso a familiares de los jugadores” Amaury Vergara

Cabe señalar que por ahora la compra, distribución y aplicación de las vacunas contra Covid-19 la está llevando a cabo el gobierno federal , de modo que los particulares no están autorizados todavía para comprar sus propios biológicos.

Clubes de Liga MX no se saltarán la fila de vacunación

Asimismo, Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara, explicó que esperarán a que el gobierno federal autorice la compra de biológicos, ya que de ningún modo intentarán alterar el orden del Plan Nacional de Vacunación.

De igual forma, dejó en claro que la inmunización tendrá que ser un proceso organizado y colectivo, pues, dijo, de nada serviría que cada club busque comprar sus propias vacunas.

“De nada sirve vacunar nada más a Chivas, debemos hacerlo todos en conjunto, si no, no tiene caso. Si existe una oportunidad (de comprar), y esto es permitido por el gobierno, por supuesto que levantaremos la mano. Si no, esperaremos al turno que nos toque y a los turnos que el plan de vacunación nos determine conforme se están llevando a cabo” Amaury Vergara

La afectación del coronavirus en la Liga MX

El coronavirus ha tenido un impacto importante en la Liga MX, pues además de la crisis inherente a la pandemia, más de 200 futbolistas se han contagiado de Covid-19.

Tomando en cuenta los contagios existentes desde hace un año, cuando inició la epidemia en México, se registran 2 16 casos positivos acumulados .