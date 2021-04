Uriel Antuna señaló que su prioridad es volver al futbol de Europa antes de ganar un título con las Chivas de Guadalajara.

Vaya declaraciones las que dio Uriel Antuna, jugador de las Chivas de Guadalajara, quien dejó claro sus prioridades, señalando que antes prefiere volver al futbol de Europa que ganar todo lo que dispute con el Rebaño.

En entrevista con 'Zabalive' en YouTube, Uriel Antuna señaló que es un jugador al que le gustan los retos, por lo que decidió fichar con las Chivas de Guadalajara; no obstante, señaló ahora que prefiere regresar a Europa antes que ganar un título con el conjunto rojiblanco.

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando y probar otras costumbres”

Uriel Antuna

Uriel Antuna Mexsport

"Los aficionados no se ponen en nuestros zapatos": Antuna

Las Chivas de Guadalajara no viven un buen momento en el torneo Guard1anes 2021, en el cual no se encuentra siquiera en la zona de repechaje, por lo que Antuna entiende la molestia de la afición.

Sin embargo, señaló que le gustaría que los fans se pusieran en "sus zapatos" y aseguró que la intención de él y sus compañeros no es dañar al club y mucho menos a la afición.

"Te pones de lado de ellos (los aficionados) y a lo mejor sí se han de sentir frustrados y enojados. Yo pienso que también ellos (los aficionados) no se ponen en nuestros zapatos. Es nuestro trabajo, es lo que nos gusta y siempre vamos a dar lo mejor, no (queremos) hacerle daño al club, mucho menos a la afición, siempre lo haremos con amor, porque es lo que nos gusta y nos pagan" Uriel Antuna

Uriel Antuna no le diría que no al América

Al ser cuestionado sobre qué preferiría, si retirarse a sus 23 años o jugar con las Águilas del América, Uriel Antuna no dudó en asegurar que jugaría en el club de Coapa, acérrimo rival de las Chivas de Guadalajara.