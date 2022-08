Dani Alves habría pedido ciertos privilegios en el Club Pumas y uno de ellos sería el no compartir estancia con nadie durante las concentraciones.

Y es que, de acuerdo con el Francotirador, Dani Alves habría pedido a los dirigentes del club auriazul, concentrarse solo previo a todos los partidos del Apertura 2022.

Incluso, reveló que en las concentraciones siempre sobraba una de las habitaciones para un solo integrante que en ese entonces la ocupaba Efraín Velarde pero las cosas habrían cambiado con la llegada del brasileño.

Dicha habitación que estaba como reserva pasó a manos de Dani Alves quien llegó como el bombazo de este Apertura 2022.

Dani Alves y sus privilegios en Club Pumas

Cabe recordar, que hace unas semanas, Dani Alves volvió a estar en el ojo del huracán pero esa vez porque rechazó viajar en una camioneta blindada para poder hacerlo con sus compañeros.

Y es que, el Club Pumas le tenpia preparada la camioneta para viajar al Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo el jugador prefirió hacerlo en el autobús con el resto del equipo.

Dani Alves no está jugando en la lateral derecha, como lo hizo durante casi toda su carrera, sino como volante por el mismo sector. No obstante el esquema no le estaría funcionando a Andrés Lillini pues a sufrido fuertes descalabros en los últimos partidos.

Fans explotan contra Dani Alves

Ante los recientes fracasos de Club Pumas, lo fans han explotado en su contra pues esperaban ver más resultados.

Sin embargo, al interior del equipo piden paciencia para el brasileño, pues sin duda el periodo de adaptación no es sencillo.

Fue Higor Meritao el que pidió que confiaran en el brasileño y justificó que la altura de CU no es sencilla.

“Hay que tener paciencia. Yo tuve la experiencia de vivir eso cuando llegue. No es fácil el tema de la altura, jugar en CU a las 12, entonces hay que tener tiempo con él porque es un jugador de experiencia, que nos ha ayudado mucho”, dijo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok