Tunden a Max Verstappen por presunto comentario machista respecto a su novia en una entrevista previo al Gran Premio de Estados Unidos.

Todo inicio cuando en plena transmisión en vivo donde Max Verstappen se encontraba a lado de Checo Pérez para hablar respecto al Gran Premio que se llevará proximamente en el país vecino, las risas incómodas se hicieron presentes.

Una de las personas que estaba haciendo las preguntas le dijo: “¿cuál ha sido tu mejor compra hasta ahora?”, a lo que el automovilista respondió “mi novia”.

En ese momento, la misma presentadora se sorprendió por la respuesta y el piloto mexicano Checo Pérez comenzó a reírse. La situación tuvo un aire de confusión y risas.

El asesor de imagen de Red Bull Racing va a tener trabajo extra.



----



"¿Cuál es la mejor compra que has hecho?"



Max Verstappen: "Mi novia"



Y el boludo de Checo encima se rie😬pic.twitter.com/Vovf6VclfK — LeoF1 (@LeoF1_) October 16, 2021

¿Comportamiento machista de Max Verstappen?

Su polémica respuesta atrajo numerosas críticas, pues hubo quienes aseguraban que el piloto adoptó una actitud machista al referirse a su novia como su mejor compra.

Sin embargo, otros usuarios aseguraron que probablemente por la pronunciación dio a entender eso, aunque realmente mencionó a las compras que le hizo su novia.

“Pero si dice ‘’My girlfriend’s’' la ‘S hace referencia a que habla sobre las compras que le hizo a su novia. Pero bueno algunos no pasaron ni a 2do grado de ingles”, se lee en Twitter.

“Escúchalo otra vez, de verdad si dice “girlfriend’s”, es cosa de poner atención. Lo que si es que con altavoz o mucho ruido ambiental es difícil de escuchar y quizá por eso no se entendió bien. Hasta a nosotros en español nos pasa que no entendemos bien nuestro idioma”, escribió usuario.

Lewis Hamilton y Max Verstappen chocaron en el GP de Italia (ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Checo Pérez y Max Verstappen en Red Bull

Checo Pérez ha dejado claro que mantiene una buena relación con uno de los pilotos estrellas de la escudería austriaca, Max Verstappen. Ambos han hecho un buen equipo y trabajan en conjunto para obtener grandes resultados.

Por ello, Checo no dudó en elogiar a Max y afirmó que es el mejor piloto del año: “Está siendo el piloto del año, y para ser sinceros, de largo. Ha cometido menos errores que nadie. Me sorprende que rinda a tan alto nivel sin errores”

Asimismo, aseguró para RacingNews365 que a pesar de todo, no ha sido fácil ser su compañero de equipo:

“Por supuesto que no es fácil ser compañero de Max. Él es completamente uno con el auto y se desempeña a un nivel muy alto. Tenemos un auto único, así que no es ningún secreto que no es tan fácil para mí”