Tras semanas de especulaciones, el pasado 18 de julio América hizo oficial la llegada de Igor Lichnovsky al equipo en transferencia definitiva, ya que las dos temporadas que el chileno había jugado con Las Águilas lo había hecho en calidad de préstamo porque su carta pertenecía a Tigres.

Aunque se rumoraba que las directivas de Tigres y América ya habían llegado a un acuerdo por la transferencia de Igor Lichnovsky desde hace tiempo, el fichaje tardó en hacerse oficial.

Fue hasta la cuarta jornada que el defensor chileno pudo debutar con el equipo azulcrema y a través de redes sociales reveló el motivo por el que no pudo debutar antes en la Liga MX.

Tigres habría hecho todo lo posible para que Igor Lichnovsky no jugará con América

Igor Lichnovsky reveló en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram que Tigres habría atrasado las negociaciones con América para evitar que el chileno jugara contra ellos en la jornada 3.

De acuerdo a lo comentado por Lichnovsky, la mañana del día siguiente al duelo entre Tigres y América, la directiva del conjunto felino lo liberó y se pudo concretar su fichaje con Las Águilas.

Dice @igor_five que los @TigresOficial si querían que no jugara vs ellos , tuvieron que agarrar a un @ClubAmerica con 8 bajas para ganarle y muy apenas lo lograron. pic.twitter.com/yLc7lZDxzf — ℍ𝔸ℝ𝕋ℤ (ᑕ♥ᗩ) 💙🦅💛 (@17TITULOSDELIGA) July 29, 2024

“Después de jugar contra ellos, me liberan. La verdad yo no soy Messi, yo no soy nadie pero fue por eso al final y el jueves tempranito ya quedó…”, declaró el zaguero sudamericano.

¿Cuándo debutarán Igor Lichnovsky y el América en la Leagues Cup?

Debido a que el América se proclamó campeón del Clausura 2024, el equipo dirigido por André Jardine debutará hasta la ronda de 16avos de final de la Leagues Cup, ya que tanto el campeón de la Liga MX como el de la MLS se ganan su boleto directo a dicha fase.

Mientras tanto, el América disputará dos partidos amistosos en territorio estadounidense contra equipos de la Premier League que se encuentran realizando pretemporada.

El primero de ellos será contra el Chelsea de Enzo Maresca en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia este miércoles 31 de julio.

Su segundo amistoso en los Estados Unidos será ante el Aston Villa de Unai Emery en el Soldier Field de Chicago el próximo sábado 3 de agosto y posteriormente ya encararán su duelo correspondiente a la Leagues Cup.