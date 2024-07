Este lunes 29 de julio, Robert Siboldi rompió el silencio sobre su salida de Club Tigres en donde acusó a la directiva felina de inventarle un amaño de partido a lo que Tuca Ferretti respondió que no le sorprende lo de los directivos ya que a él le hicieron lo mismo.

Tras escuchar la versión de Robert Siboldi sobre la difamación que le hizo la directiva de Club Tigres para cortar su proceso pero sin mostrar pruebas de las acusaciones que le hicieron a lo que el Tuca Ferretti expresó que cuando él fue técnico del equipo le hicieron lo mismo.

De acuerdo con lo relatado por Robert Siboldi, la directiva de Club Tigres acusó a su auxiliar técnico Miguel Fuentes de vender información durante la liguilla y de apostar en casinos a favor del equipo rival para beneficiarse del amaño del partido.

Tuca Ferretti asegura que la directiva de Tigres le hizo lo mismo que Robert Siboldi

A casi dos meses de la salida de Robert Siboldi del Cub Tigres, el uruguayo compartió una extensa carta, donde relata el invento de acusaciones de la que fue víctima por parte de la directiva felina algo a lo que Tuca Ferretti reaccionó con normalidad ya que aseguró que le hicieron lo mismo.

Tras las declaraciones de Robert Siboldi, el ex-estratega de los Tigres, el Tuca Ferretti reaccionó y atacó a la directiva de inventar calumnias tras calumnias, además de resaltar que le hicieron lo mismo en su momento en el banquillo del Norte.

“Normal a mí me hicieron lo mismo pero no tan grave. Lo que me llama la atención y tiene razón Siboldi, llega la gente de Cemex y dice a los periodistas, vamos a dar información de esto y esto, y los periodistas se lo creen”, resaltó Ferretti.

Ferretti fue señalado por los medios locales de que cobraba dinero a los futbolistas, que en ese entonces dirigía, para alinearlos como titulares en los juegos.

Directiva de Tigres acusó a Tuca Ferretti de pedirle dinero a los jugadores

Luego de que Robert Siboldi emitiera su versión sobre la salida del Club Tigres donde señala a la directiva de inventarle un amaño de partido, el Tuca Ferretti en el programa de Futbol Picante señaló a los directivos de haberle inventado una polémica para darle salida del equipo.

Tuca Ferretti reaccionó al comunicado de Siboldi sobre su salida de Tigres



"NORMAL, a mí me hicieron lo mismo pero no tan grave"

"CALUMNIA TRAS CALUMNIA"



Y es que desde hace unas semanas, en el mismo programa, el Tuca Ferretti reveló que lo mismo que le hicieron a Siboldi se lo hicieron a él: ofrecerle un nuevo contrato pero después “filtrarle” información a los medios de comunicación locales para echar a sus entrenadores y así lavarse las manos para traer un nuevo técnico.

Al igual que con Siboldi, Ferretti asegura que tanto la directiva como los periodistas locales aseguran tener pruebas sobre las supuestas acusaciones pero nunca las han mostrado.

Hasta ahorita, el Club Tigres no ha emitido una postura tras los señalamientos de Robert Siboldi y Tuca Ferretti.