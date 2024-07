El tema de la salida de Robert Dante Siboldi del Club Tigres sigue dando de qué hablar, pues luego de que el director técnico rompiera el silencio, se habla de una demanda contra la institución.

La demanda de Robert Dante Siboldi contra el Club Tigres podría ser algo muy grave, no solo para el equipo, si no para el propio entrenador campeón del futbol mexicano.

A raíz de esto, un periodista de Monterrey se enganchó con el ex director técnico del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues se dice que lo amenazó en plena entrevista y hay video.

Periodista de Monterrey habría amenazado a Robert Dante Siboldi

Tras el comunicado de Robert Dante Siboldi, donde habla de las acusaciones en su contra por parte de la directiva del Club Tigres, el director técnico ha sido buscado por varios medios de comunicación.

En una entrevista con Multimedios, Robert Dante Siboldi se sintió amenazado por un periodista, pues le explicó las consecuencias que le podría traer el demandar al Club Tigres.

“¿Sí sabes del riesgo que conlleva demandar sin hilo?, ¿tienes medido el riesgo? Como es un medio tan cerrado la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, puede ser que nadie más te de trabajo o quedes vetado porque al final del día son socios los dueños de los equipos del futbol mexicano”, mencionó Willie González.

Ante esto, Robert Dante Siboldi reaccionó visiblemente enojado y le dijo: “¿Por qué?, ¿me estás amenazando?, ¿tengo que tener miedo?, ¿tengo que tener cuidado?”.

MOMENTO EXACTO DONDE @WillieGzz TRATA DE INTIMIDAR A SIBOLDI pic.twitter.com/9SQ3kD5wG9 — COCO (@rayado92adiccio) July 29, 2024

Robert Dante Siboldi demandará al Club Tigres

Robert Dante Siboldi rompió el silencio tras su salida del Club Tigres y afirmó que demandará a la directiva del equipo por lo que le hicieron, además mencionó que:

“Estaba destruido con todo esto; Miguel Fuentes estaba siendo el villano... PERO EL VILLANO DE UNA HISTORIA INVENTADA E IMPLANTADA, porque la pregunta crucial en mi casa fue: ¿vos viste esas pruebas? ¿Te mostraron alguna prueba?”.

“Mi respuesta fue categórica: NO, YO SOLO CREÍA EN SUS PALABRAS, y ahi comencé a procesar que algo no estaba bien entre lo que me decían y lo que estaba pasando”.