Luego de que se diera a conocer que Robert Dante Siboldi rompió el silencio por su salida del Club Tigres, la directiva del equipo regiomontano despidió a un entrenador sin ninguna explicación.

La directiva del Club Tigres está en el ojo del huracán por todo el caso de Robert Dante Siboldi, ya que el ex entrenador del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León por fin habló.

Y ahora, otro entrenador del club fue despedido sin ninguna razón, es decir, le aplicaron la misma que al director técnico de Uruguay.

Tigres despide sin explicación a un entrenador; le aplicaron un Siboldi

La directiva del Club Tigres vuelve a repetir lo que le hizo a Robert Dante Siboldi con un entrenador del equipo, pues lo despidieron sin darle ninguna explicación, es más, ni siquiera le avisaron.

De acuerdo a información de Edu Torres, Marco Antonio Chima Ruiz ya no forma parte del Club Tigres, sin embargo, no fue notificado, solo se enteró porque no recibió su pago.

“Marco Antonio Chima Ruiz ya no es parte de Club Tigres. Se enteró porque dejaron de pagarle. El día 15 de julio no llegó su pago, pasaron los días y siguió igual”, menciona Edu Torres.

“Fue al club, preguntó y le dijeron que pensaron que le habían avisado, pero como ya no está Sancho ya no hay quien le avise. Chima trabajaba como coordinador de fuerzas básicas”, agregó.

Robert Dante Siboldi rompe el silencio tras su salida de Tigres

En un comunicado que compartió Robert Dante Siboldi a través de sus redes sociales, el director técnico uruguayo habló de su salida del Club Tigres.

“Estaba destruido con todo esto; Miguel Fuentes estaba siendo el villano... PERO EL VILLANO DE UNA HISTORIA INVENTADA E IMPLANTADA, porque la pregunta crucial en mi casa fue: ¿vos viste esas pruebas? ¿Te mostraron alguna prueba?”, empieza diciendo Robert Dante Siboldi.

“Mi respuesta fue categórica: NO, YO SOLO CREÍA EN SUS PALABRAS, y ahi comencé a procesar que algo no estaba bien entre lo que me decían y lo que estaba pasando”, agrega.

Comunicado de Robert Siboldi sobre Tigres (Captura de pantalla)

