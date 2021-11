Tuca Ferretti fue contundente previo al enfretamiento que tendrá frente a Tigres y aseguró que con 25 millones el conformaría una gran plantilla con los fronterizos de FC Juárez.

El ex técnico de Club Tigres está convencido que de tener el presupuesto que tienen los de la UANL, de haberle pagado 508 millones de pesos (25 millones de dólares) al delantero galo, Florian Thauvin , él podría armar un equipo sólido.

“Con un jugador que contrataron en Tigres de 25 millones de dólares (508 millones de pesos), con eso yo armo un súper equipo en Bravos”, declaró el estratega para los medios de comunicación con el humor que lo carcateriza.

El Tuca dejó claro que no le preocupa de que manera lo reciba la afición de Club Tigres, pues por su parte lo hará con agradecimiento y aplausos.

“No es una cosa que me preocupe tal vez, la pregunta no es cómo pienso que me van a recibir, es cómo los recibiré yo, con mucho cariño y agradecimiento. No puedo esperar que a un entrenador del equipo rival lo aplaudan, pero yo sí los puedo aplaudir dentro de mí”.

Tuca Ferretti al mando de FC Juárez

Tuca Ferretti, fue un técnico histórico en Club Tigres y ahora busca hacer lo mismo con FC Juárez, aunque no es una tarea sencilla.

Los Bravos ocupan el lugar 16 de la tabla de cocientes con solo una victoria y Ferretti sabe que necesita los tres puntos frente a los felinos para tener esperanzas del repechaje.

En ese sentido, el brasileño reconoció que enfrentarse a su antiguo equipo no será fácil y el resultado será producto de todo lo que han venido trabajado a lo largo del torneo.

“Como todos los partidos, nadie que te va a enfrentar va a facilitarte las cosas, estoy seguro que será un partido difícil. No creo que un equipo en este momento vaya a quedar eliminado por el último partido, queda eliminado por los 16 anteriores y el último es la consecuencia”.

Miguel Herrera arremete contra Tuca Ferretti

El duelo entre Club Tigres y FC Juárez promete ser muy atractivo y los propios técnicos ya han calentado el encuentro, pues Miguel Herrera declaró que Ferretti no está preparado para ganarle a los felinos.

“Siempre que hablan de que el técnico conoce a los jugadores y viceversa es relativo. Nunca durante esos años enfrentó a esos jugadores; los preparó para ganar. No los preparó para ganarles a ellos. Ahora es diferente, este partido tendrá que prepararlo para ganarle a los jugadores que dirigió”, aseguró.