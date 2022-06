Tristeza de Alan Mozo refleja que a los mexicanos ya no les hace ilusión ir a Club Chivas. Es lo que consideran los aficionados al futbol tras una captura de pantalla que se hizo viral.

La captura de pantalla en cuestión fue tomada durante la entrevista que a Chivas TV dio Alan Mozo, quien en ciertos momentos se mostró algo triste , como si no quisiera haber fichado con el Rebaño.

La imagen se volvió viral en cuestión de horas y también las suspicacias en torno a que el lateral derecho no quería dejar Club Pumas para llegar al Guadalajara .

Incluso, su despedida de Pumas, a través de una carta, fue bastante emotiva. Pero con su nuevo equipo, las Chivas, se ha mantenido cauto, como si no significara mucho el cambio.

Esto demostraría que a los jugadores mexicanos, contrario a lo que ocurría en el pasado, ya no les ilusiona vestir la camiseta de las Chivas.

Y es que no son pocos los futbolistas que no ven con buenos ojos ir al Rebaño Sagrado. Motivos hay de sobra, como el hecho de que el cuadro tapatío ya no es lo que solía ser, es decir, un aspirante a ganarlo todo.

Alan Mozo casi hace un Gullit Peña

La imagen del triste Alan Mozo hizo recordar de inmediato la presentación del Gullit Peña , quien entre lágrimas, ya como jugador del Club Chivas, reconoció que quería seguir en Club León.

Y es que Alan Mozo nunca se mostró efusivo por fichar con las Chivas. Quizá, al igual que Gullit Peña en su momento, su idea era seguir en Club Pumas o al menos ir a otro equipo de mayores aspiraciones.

Seamos sinceros, el Guadalajara no es un equipo que parta como favorito al título de cara al Apertura 2022. Es más, ni siquiera lo es para quedarse con uno de los cuatro boletos directos a Liguilla.

Pero eso sí, Mozo tendrá más proyección con Chivas que en Pumas, para bien o para mal. Es probablemente lo único que le consuele.

¿Alan Mozo podrá aguantar las tentaciones de Guadalajara?

Para nadie es un secreto que en Club Chivas han existido múltiples indisciplinas en tiempos recientes; algunas salieron a a luz, otras se metieron debajo de la alfombra.

Muchos dicen que Guadalajara es una ciudad con muchas “tentaciones” para quienes gustan de la fiesta como, al menos en el pasado, Alan Mozo.

Recordemos que, entre otras ocasiones, el ex Pumas fue captado de fiesta, en aparente estado de ebriedad, y para colmo durante la pandemia.

