Toto Salvio, ha sido de los jugadores más criticados en Club Pumas por su desempeño en los últimos partidos, pero el jugador finalmente respondió a todas las acusaciones en su contra.

Y es que, el jugador de Club Pumas, Toto Salvio se defendió de los que lo han tundido partido tras partido por las fallas que ha tenido en la cancha.

El jugador rompió el silencio y aseguró que él es muy autocrítico y sabía de los errores que había cometido, por lo que no necesitaba que alguien más lo señalara.

“Sé que de hablaron algunas cosas por haberme errado unos goles, pero la realidad es que el primer autocrítico soy yo y sinceramente no necesito de nadie que me diga si jugué bien o no, porque sé cuándo juego bien y cuando no”, dijo a ESPN.

Por otro lado, dijo que nunca se ha escondido y siempre ha tratado de dar lo mejor de sí mismo, pero los errores los puede cometer cualquiera.

“Nunca me escondí, siempre seguí estando ahí he intentando, dando asistencias y juego y llegadas al equipo, no siento que estuve haciendo cosas más, sí, he fallado como cualquiera”, añadió.

Club Pumas (Adrian Macias / Adrian Macias)

Toto Salvio deja mensaje a sus detractores

Finalmente, Toto Salvio les dejó un mensaje a sus detractores y dijo que la misma gente que lo critica hoy, es la misma que estará celebrando un gol de él.

“Con trabajo las cosas van a salir y la gente que hoy te abuchea, es la misma que después va a gritar un gol tuyo, así que de mi parte debo de estar tranquilo y seguir trabajando”, aseguró.

Toto Salvio sobre los próximo Clásicos

Club Pumas enfrentará en las próximas semanas al Club América y a Cruz Azul, duelos que le emocionan al Toto Salvio, quien aseguró que todos están ansiosos por jugarlo,

“Viene lo más lindo y más difícil, viene un momento que todo jugador quiere jugar y estar, ahora ir a jugar al Azteca esos dos partidos es algo que todo jugador está esperando, que lleguen esas jornadas”, sentenció.

