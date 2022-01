Tom Brady se reflejó en Kobe Bryant, a dos años de la muerte del mítico basquetbolista que le regaló grandes glorias a Los Angeles Lakers y a la Selección de Estados Unidos.

En medio de los rumores sobre su retiro, Tom Brady hizo una reflexión de vida recordando a Kobe Bryant, quien hace dos años murió, junto a su hija Gianna y siete personas más, en un accidente de helicóptero.

En palabras para el podcast ‘Let’sGo’, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers señaló que nunca se sabe qué es lo que pasará, como en el caso de Kobe, a quien le deseó un eterno descanso.

“Nunca sabemos qué pasará en el futuro, ahí está lo que pasó con Kobe Bryant, un gran amigo que en paz descanse. Crees que vivirás para siempre y no es así, crees que jugarás para siempre y no es así. Los días que me queden quiero que valgan la pena sea lo que sea que haga, quiero ver a mis hijos crecer, no queda más que disfrutar el momento que tienes”, declaró el siete veces ganador del Super Bowl”.

