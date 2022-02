Tom Brady abre la puerta para salir del retiro y volver a la NFL. El ahora exjugador de futbol americano realizó unas polémicas declaraciones días después al anuncio de su adiós profesional.

“Nunca digas nunca”, esas fueron las palabras con las que Tom Brady abrió la puerta para salir del retiro de la NFL y volver a los Emparrilados.

El ahora exquarterback habló en su podcast llamado “Let’s Go!” sobre su vida tras anunciar su retiro de la NFL, pero la charla quedó marcada por la frase “Nunca digas nunca”.

Tom Brady (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Polémicas palabras de Tom Brady tras su retiro

Tom Brady hizo unas polémicas declaraciones, unos días después de que, de forma sorpresiva, anunció su retiro oficial de la NFL.

El histórico jugador aseguró que “nunca hay que decir nunca”, respecto a un posible regreso, además de que, por el momento, se siente bien con su decisión, aunque no sabe cómo se sentirá en seis meses.

“Voy a tomar las cosas como vienen. Esa es la mejor manera de decirlo, ya saben, nunca digas nunca”, señaló en el podcast en el que participa semanalmente.

Tom Brady, siete veces ganador del Super Bowl y el trofeo Vince Lombardi, agregó sentirse feliz con la decisión de haber puesto fin a su carrera profesional en la NFL.

“Sé que me siento muy bien con mi decisión, pero no sé cómo me sentiré dentro de seis meses”, agregó en nacido en California.

El futuro, una incógnita para Tom Brady

Tom Brady reconoció que el futuro depara situaciones que a veces no se esperan, pero aseguró que trató de tomar la mejor decisión para este momento de su vida.

“Trato de tomar la mejor decisión ahora. Creo que no busco revertir el rumbo, definitivamente no, pero al mismo tiempo entiendo que uno debe ser realista y nunca sabes qué retos habrá en la vida”, dijo.

“Amé ser jugador, pero ahora espero hacer otras cosas, es lo más honesto que puedo ser ahora”, añadió el QB que ganara seis títulos con los Patriots y uno con los Buccaneers.

Tom Brady, de los Tampa Bay Buccaneers (MICHAEL REAVES / Getty Images via AFP)

Polémico retiro de Tom Brady

El retiro de Tom Brady fue anunciado por algunos medios y la propia NFL. Y aunque parecía no ser verdad, más tarde el propio jugador lanzó un mensaje confirmando su adiós del futbol americano profesional.

Tom Brady puso final a su exitosa carrera en la NFL después de 22 años en las canchas. Durante ese tiempo, el quarterback ganó siete anillos, es decir, levantó en siete ocasiones el Vince Lombardi.