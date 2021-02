Tom Brady, de 43 años, está cerca de ganar su séptimo anillo del Super Bowl

México.- La polémica ya hizo su aparición en el Super Bowl 2021, ya que se suscitaron un par de decisiones bastante controvertidas previo al medio tiempo del partido que disputan Tampa Bay Buccaneers ante Kansas City Chiefs (27-9).

Y es que los oficiales marcaron holding y después una interferencia de pase a favor de Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, cuyos castigos terminaron por provocar una nueva anotación.

De acuerdo con varios aficionados que se manifestaron en redes sociales, las polémicas decisiones arbitrales demostraron que los jueces están “protegiendo” de algún modo al veterano Tom Brady, quien podría ganar su séptimo anillo de Super Bowl.

¿Arbitraje localista en el Superbowl?

Comparan arbitraje de NFL con el de la Liga MX

Luego de lo que al juicio de propios y extraños fueron equivocaciones arbitrales, periodistas como David Faitelson criticaron severamente a los oficiales de la NFL.

“¿Los oficiales de la NFL son infalibles o perfectos? ¿No hay intereses de por medio en este juego? Ay, por favor, no nos “chupamos” el dedo , no nacimos ayer y algunos no creemos que todo lo que viene del norte es perfecto e inmaculado...” David Faitelson

Los que hablan del arbitraje en el #SuperBowl , no saben lo que dicen.

Incluso Javier Alarcón comparó el arbitraje del Super Bowl 2021 con el que semana a semana suele verse en la Liga MX. Sin embargo, Enrique Garay, especialista en futbol americano, afirmó que las críticas carecían de sustento.

Tom Brady en la antesala de la historia

Es claro que Tom Brady, de 43 años, es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, ya que contra todo pronóstico llevó a los Tampa Bay Buccaneers al Super Bowl.

Además, está siendo una pieza clave para que su equipo vaya adelante del Kansas City Chiefs, de modo que, todo parece indicar, levantará su séptimo título de la NFL.