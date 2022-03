(L-R), Joshua Kimmich of Bayern Munich Bronze Ball, Robert Lewandowski of Bayern Munich Gold Ball, Andre-Pierre Gignac of Tigres Silver Ball during the game FC Bayern Munich (GER) vs Tigres UANL (MEX), corresponding to the FIFA Club World Cup Qatar 2020 Great Final, at the the Education City Stadium on February 11, 2021 in Doha, Qatar. <br><br> (I-D), Joshua Kimmich de Bayern Munich Balon de Bronce, Robert Lewandowski de Bayern Munich Balon de Oro, Andre-Pierre Gignac de Tigres Balon de Plata durante el partido FC Bayern Munich (GER) vs Tigres UANL (MEX), correspondiente a la Gran Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020, en el Estadio Ciudad de la Educacion el 11 de febrero de 2021 en Doha, Qatar. (Dow Photography/MEXSPORT / Dow Photography/MEXSPORT)