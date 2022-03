Luego de las restricciones impuestas sobre el Chelsea FC por el gobierno de Gran Bretaña, Thomas Tuchel busca alternativas para salir adelante y mantener a flote el barco de los ‘Blues’.

El Chelsea FC se ve envuelto en problemas financieros tras las sanciones impuestas a Roman Abramovich, señalado de apoyar al gobierno ruso.

En conferencia de prensa, Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, expresó ante los medios cuáles serían las opciones que estaría dispuesto con tal de ayudar al equipo.

“Según la última información que he recibido, tenemos un avión. Si no, iremos en tren, o iremos en autobús y si no, conduciré un minibús” declaró el técnico alemán.

El deporte mundial ha sido sacudido por el confrontamiento armado entre Rusia y Ucrania, llegando ha sembrar dudas en ligas, competencias, atletas y patrocinadores deportivos.

Christian Pulisic (@ChelseaFC)

El Chelsea FC visita Francia para encarar su duelo ante el LOSC Lille

Este miércoles 16 de marzo el LOSC Lille recibe al Chelsea FC en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde el equipo inglés lleva ventaja de dos goles.

Para mala fortuna del Lille, no solo lleva desventaja en el marcador global, pues el conjunto francés ha perdido sus 3 enfrentamientos en la UEFA Champions League ante los ‘Blues.’

Por su parte, el Chelsea FC ha logrado avanzar en las últimas 11 ocasiones que se ha llevado el partido de ida en la fase de eliminación del torneo más importante de Europa.

La respuesta del Chelsea ante la ola de polémica por la que atraviesa debido a Roman Abramovich, ha sido positiva, manteniendo su ilusión del título intacta.

Por otro lado, un escenario complicado para el Lille, equipo que aspira a destronar al actual campeón de la UEFA Champions League en casa.

Chelsea FC festeja gol (JOSE COELHO / AFP)

LOSC Lille vs Chelsea FC ¿Cuándo y por dónde ver?