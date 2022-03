El Chelsea Football Club podría quebrar por las sanciones que le fueron impuestas al ruso Roman Abramovich, todo esto tras el conflicto que su país comenzó contra Ucrania hace algunas semanas.

Chelsea Football Club se ha visto limitado en distintas situaciones, luego de las sanciones que han llegado, principalmente en lo económico.

De acuerdo con los anuncio del gobierno británico, los activos de Roman Abramovich quedan congelados, por lo que con esto, el Chelsea Football Club no puede generar ningún ingreso por temas como:

Productos del club

Movimientos de jugadores (Transferencias en el mercado)

Ventas de entradas

El Chelsea FC (JUSTIN TALLIS / AFP)

Banco ha congelado cuentas y tarjetas del Chelsea Football Club

Por otro lado, el reconocido banco Barclays decidió congelar las cuentas del equipo y también inhabilitó de forma temporal las tarjetas de crédito.

Esta última decisión no sólo afecta a los altos mandos del cuadro inglés, sino a muchos empleados del equipo que tienen cuentas en dicho banco, agregado a que en el club no se pueden pagar los salarios al no contar con acceso a las cuentas.

Aunque cierto es, que la institución bancaria estaría en busca de encontrar una solución a esta sanción del gobierno, para no afectar a los trabajadores.

Roman Abramovich, despojado de su cargo en el Chelsea Football Club

Otra de las repercusiones para Roman Abramovich acaba de llegar, y es que la Premier League anunció que el empresario ruso ha sido despojado de su cargo al frente del Chelsea Football Club.

Esta medida cae también después de las sanciones anunciadas por el gobierno de aquella región europea.

La propia liga inglesa en un comunicado, explicó la situación, donde se dejó claro que estos castigos no tienen como objetivo afectar la parte deportiva.

“Esta decisión de la Premier League no tendrá impacto en la capacidad del equipo para seguir entrenando y disputando sus partidos”, dice en un inicio la liga de Inglaterra.

De acuerdo con lo anterior, agrega la Premier en el texto, “Tal y como se dictamina en el permiso recibido por el gobierno hasta el 31 de mayo”.

Roman Abramovich, propietario del Chelsea (AFP)

Thomas Tuchel lanza contundente mensaje

Thomas Tuchel,entrenador del Chelsea, lanzó un contundente mensaje en medio de estas sanciones del gobierno británico.

“Mientras tengamos suficientes playeras y un autobús para conducir a los partidos, estaremos allí y competiremos duro”, expresó el DT.