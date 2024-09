Esta semana estrellas del futbol internacional y nacionales se reunieron en la ciudad de Monterrey para disputar el Juego Leyendas de la FIFA como parte de la organización de una de las sedes del Mundial 2026.

Entre las leyendas nacionales que se dieron cita a dicho evento, hubo una en particular que también es un histórico de los Rayados de Monterrey y que respondió al debate entre quién es mejor si Gignac o el Chupete Suazo.

Tanto Gignac como el Chupete Suazo son dos figuras del futbol regiomontano y constantemente entre las aficiones de ese estado entran en polémica por definir quién de los dos jugadores es mejor que el otro.

Por ello, una de las leyendas de la institución blanquiazul dio su opinión sobre ambos futbolistas y su respuesta no les va a gustar a muchos por lo que seguramente continuará el debate.

Leyenda de Rayados define quién es mejor entre Gignac y Chupete Suazo

Durante la organización del Juego de Leyendas de la FIFA en Monterrey, Aldo de Nigris que formó parte del equipo nacional que disputó dicho encuentro estuvo realizando dinámicas con los medios de comunicación presentes.

Una de ellas fue con Multimedios Deportes, donde le preguntaron el mejor once de jugadores históricos entre Tigres y Rayados y claramente una de las preguntas que no podía faltar era a quién elegía a Gignac o al Chupete Suazo para dicho once.

A lo que Aldo de Nigris, sin pensarlo se decantó por el Chupete Suazo ya que según en palabras del jugador, el chileno tiene mejor liderazgo y calidad, aunque también reconoció los logros de Gignac a quien llamó uno de los más ganadores.

“Humberto Suazo es mejor jugador, Gignac está entre los más ganadores de la historia, eso sí. Tiene calidad, pero la calidad de Humberto no hay igual” expresó de Nigris.

Aldo de Nigris considera al Chupete Suazo mejor que Gignac. (X: @dlptlv)

Aldo de Nigris realiza once ideal con jugadores Rayados

En el resto de decisiones para cada posición de su once ideal entre Tigres y Rayados, Aldo de Nigris eligió a todos los jugadores de La Pandilla por encima de la opciones de los felinos.

Solo hubo un Tigre en todo el once ideal de Aldo de Nigris y se trató del Tuca Ferretti a quien lo eligió por encima de Vucetich ya que fue quien lo debutó: “Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, él me debutó, sabe de futbol”.