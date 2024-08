Tuca Ferretti es un entrenador multicampeón en la Liga MX con diferentes equipos, por lo que en su larga carrera, solo hay dos ofertas que lo sacarían de ESPN, una de ellas, seria para ‘tumbarle’ el puesto a Javier Aguirre.

Javier Aguirre se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2026, pero el Tuca Ferretti no pierde la esperanza, y si llega una oferta, le quitará el puesto al Vasco.

Tuca Ferretti es un viejo lobo de mar que sabe tener paciencia, misma que está respaldada por su fructuosa carrera como entrenador, por lo que es un objetivo que está en el ojo de la Selección Mexicana.

El hecho de que solo hay dos ofertas que lo hagan salir de su confort en ESPN, habla de su compromiso con la empresa, pero también nos deja claro su deseo por seguir en el banquillo de algún equipo.

Tuca Ferretti tiene cláusula de salida de ESPN si llega oferta de la Selección Mexicana

Tuca Ferretti asegura que tiene una cláusula de salida de ESPN si es que llegan ofertas de dos equipos, pero dijo que uno de ellos no tiene que ser un club, sino una de la Selección Mexicana.

“Me fui a Cruz Azul, y tras no lograr nada, me gustó la confianza de ESPN, me gusta que me dejen ser auténtico a beneficio del futbol con los códigos que representan a la empresa, estoy como pez en el agua”, dijo el Tuca Ferretti entre risas

“Yo no sé hacer las cosas al noventa por cierto, si surgen dos ofertas, una de selección y otra más, me marcho de ESPN”, dijo el Tuca Ferretti.

El Tuca Ferretti aún tiene la esperanza de dirigir a la Selección Mexicana, aunque esta opción se ve casi imposible debido al proyecto que formó Ivar Sisniega para el futuro del Tricolor.

Javier Aguirre se irá de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026

Javier Aguirre se convirtió en nuevo entrenador de la Selección Mexicana tras el intento fallido de Jaime Lozano en el banquillo, pero el Vasco solo va a estar por dos años al mando.

Tras el Mundial del 2026, Rafael Márquez será quien asuma la responsabilidad de tomar el mando del Tricolor rumbo al Mundial del 2030, por lo que el Tuca Ferretti no tiene opción por ahora.

La otra oferta que sacaría al Tuca Ferretti de ESPN no la reveló el entrenador, pero se dice que Rayados de Monterrey lo tiene en la mira, por lo que tendremos que esperar si llega al banquillo regio.