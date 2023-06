Aldo De Nigris mandó una indirecta a Rayados de Monterrey tras la gran final de la Champions League, recordando su eliminación de las semifinales del Clausura 2023.

Aldo De Nigris lanzó un dardo a Rayados de Monterrey por el manejo timorato de partido que tuvo ante el Club Tigres en la semifinal de vuelta del Clausura 2023, bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich.

El ex miembro del cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich, no se quedó con la oportunidad de tundir a La Pandilla y al ex estratega luego del gol del Manchester City en la final de la Champions League.

“Bien Guardiola, buscando ganar sin importar las formas después del gol, cerrando espacios dejando aún lado su ideología de juego, esto se trata de ganar y ganó”, escribió en sus redes el ex futbolista regiomontano.

Los fans de Rayados no tardaron en salir en defensa de su club, recriminándole su complicidad en el fracaso más reciente del equipo a manos de su acérrimo rival.

Aldo De Nigris. (Captura de Pantalla / Twitter)

Rayados de Monterrey intentará no fracasar de nueva cuenta con Fernando Ortiz

Rayados de Monterrey intentará no volver a fracasar de nueva cuenta con Fernando Ortiz como su técnico, quien ha llegado en sustitución de Víctor Manuel Vucetich, tras su terrible eliminación en semis con el Club Tiges.

Sin embargo, Fernando Ortiz llega a La Pandilla luego de haber firmado un fracaso igual o más trágico del que el “Rey Midas” tuvo con el conjunto regiomontano el pasado torneo en la Liga MX.

La primer prueba del conjunto regiomontano llegará en unos cuantos días cuando enfrente al Club América en los Estados Unidos, equipo que llega en un momento crítico y probablemente, sin un técnico oficial.

Después, Rayados debuta en el Apertura 2023 visitando la cancha del Alfonso Lastras para verse las caras con el Atlético de San Luis, y comenzar su nueva era bajo las órdenes del Tano.

Fernando Ortiz en su presentación con Rayados de Monterrey. (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Rayados de Monterrey: Datos de su partido en contra del Club América

Partido de pretemporada previo al Apertura 2023

Rayados de Monterrey vs Club América

Martes 20 de junio a las 19:30 hrs.

HEB Park

