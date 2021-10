La integrante de la Selección de Softbol de México, Steffy Aradillas confesó a través de su TikTok las incómodas situaciones por las que atravesó durante su estadía en San Miguel de Allende, Guanajuato. La mexicana finalmente tomó con humor el mal momento y lo dio a conocer con sus seguidores.

Steffy Aradillas, comenzó explicando que se estacionó en un lugar prohibido, lo que la hizo acreedora a una multa de tránsito, la primera en su vida. Después tuvo el infortunio de que un pájaro hiciera sus necesidades sobre su hombro.

“Me acaban de infraccionar porque me estacioné en un lugar prohibido pero no decía que no se podía. Me acaba de hacer de la popó un pájaro ¿algo más hoy?”, exclamó la atleta quien ya cuenta con más de 10 mil likes en dicho video.

Steffy Aradillas en Tokio 2021

Desde muy temprana edad, Steffy empezó a jugar beisbol en la Liga Maya de la Ciudad de México, y a los 10 se cambió al softbol en la Liga Olmeca. Participó en distintas olimpiadas nacionales y posteriormente se fue becada a la Universidad de San Diego.

Steffy Aradillas viajó con la Selección de Softbol a Tokio con la encomienda de ganar una presea. Aunque ella era la única integrante del equipo que nació en México , dado que sus demás compañeras nacieron en Estados Unidos aunque mantenían sus raíces mexicanas gracias a su familia.

En los Juegos Olímpicos el cuadro mexicano se quedó muy cerca del podio, al conseguir el cuarto lugar luego de caer ante Canadá 3-2.

“Es un orgullo haber representado a México como lo hicimos y nos vamos con un sabor un poco agridulce porque queríamos esa medalla de bronce, pero con la satisfacción de que peleamos hasta el último momento”, dijo Aradillas cuando la selección se despidió de los Juegos Olímpicos.

Stefania Aradillas conservó sus uniformes de softbol ( @steffy.aradillas / Instagram )

Steffy Aradillas formó parte de la polémica del representativo

Tras el escándalo originado, luego de que los uniformes de la Selección de Softbol de México fueran encontrados en la basura en Tokio, Steffy presumió también en su cuenta de TikTok que ella aún los conserva.

“Aquí están mis uniformes, tan bonitos como siempre”, expresó la atleta quien comparte mucho contenido de su vida cotidiana a través de sus redes sociales.