José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido en el mundo de la Lucha Libre como Shocker, ha sufrido un problema que la ha desfigurado el rostro.

Sin embargo, el 1000% guapo, como también es conocido Shocker, se lo toma con humor, así como algunos de sus amigos que le hacen bullying como se observa en un video.

En redes circula un video en donde una persona le pregunta a Shocker cuándo sacará la nueva edición de su muñeco en donde “le hace caras” a todos, haciendo referencia a la desfiguración de su rostro.

Shocker es uno de los luchadores más famosos en México, gracias a sus grandes peleas y al carisma que le permite autodenominarse como 1000% guapo.

Sin embargo, no la ha pasado bien en los últimos años por un problema de salud que le desfiguró el rostro y que puso en riesgo su carrera en la Lucha Libre.

Fue el propio Shocker el que, a través de un video en su canal de YouTube, quien reveló que el problema surgió cuando decidió ponerse implantes bucales que debilitaron su mandíbula.

La situación empeoró cuando recibió un fuerte golpe en la zona afectada durante una pelea ante Diamante Azul y otro impacto por parte de Marco Corleone.

“Al momento que el Diamante Azul me da el antebrazo fisura mi mandíbula, lo cual me mandó a enfermería y me pusieron injertos; creí que ya estaba bien y no hice caso por el alto umbral de dolor que tenemos.

A la siguiente semana, Marco Corleone me pegó con la cadera en el mismo lugar, eso agravó la situación, pero volví a tomar desinflamantes y medicinas para el dolor”

Shocker